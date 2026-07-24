Renuncias en Ecopetrol: Ricardo Roa y dos vicepresidentes dejan sus cargos

Ecopetrol confirmó la salida definitiva de Ricardo Roa de la presidencia de la compañía y anunció una amplia reorganización de su junta directiva.

Roa regresará de su licencia el 27 de julio y permanecerá en el cargo únicamente hasta el 30 de julio.

Desde el 31 de julio asumirá nuevamente como presidente encargado Juan Carlos Hurtado Parra, mientras la junta adelanta el proceso para escoger al nuevo presidente de la petrolera.

También renunciaron el vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, Bayron Triana; la vicepresidenta de Talento Organizacional, Victoria Irene Sepúlveda; y las integrantes de la junta Ángela María Robledo y Tatiana Roa.



Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

Las renuncias en la junta directiva comenzaron este jueves 23 de julio, a pocos días de la finalización del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que designó a varios representantes afines a sus posiciones sobre la política de hidrocarburos en el máximo órgano de dirección de la petrolera.

Durante la reunión de la junta celebrada ese mismo día se oficializaron las dimisiones de Ángela María Robledo y Tatiana Roa, quienes fueron las primeras en dejar el órgano directivo de cara a la llegada de un nuevo Gobierno, que deberá definir el rumbo de la compañía y la conformación de su dirección.

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Ernesto Alfonso Gómez reemplazará temporalmente a Bayron Triana desde el primero de agosto y Juan Pablo Amaya asumirá de manera encargada la Vicepresidencia de Talento Organizacional desde el primero de septiembre.

Tras la salida de Ángela María Robledo y Tatiana Roa, la junta eligió a Luis Felipe Henao como presidente y a Hildebrando Vélez como vicepresidente. Vélez ingresó como miembro no independiente de la junta en marzo de 2025, en representación del Gobierno, y desde enero de 2026 tiene la calidad de miembro independiente.

Ecopetrol informó, a través de la Superintendencia Financiera, que la junta directiva podrá continuar deliberando y adoptando decisiones válidamente con los siete integrantes restantes, de un total de nueve, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales de la compañía. Asimismo, esa situación no impedirá que se convoque a una Asamblea General de Accionistas para elegir a los nuevos miembros del órgano directivo.

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Días antes de su renuncia, Bayron Triana había sido cuestionado públicamente por el presidente Gustavo Petro durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo.

El mandatario lo señaló de retrasar la importación de gas en medio de la preparación del país frente al fenómeno de El Niño y lo acusó de esperar oportunidades de negocio con el próximo Gobierno.

Las críticas se produjeron mientras sobre Triana también reposan denuncias por un presunto conflicto de interés.