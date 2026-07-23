Vicepresidente de Ecopetrol, cuestionado por Petro públicamente, renunció a la compañía

En medio de los cambios empresariales anunciados este jueves por Ecopetrol, que incluyen el regreso por tres días de su presidente, Ricardo Roa, se conoció también la renuncia de Bayron Arley Triana, quien se viene desempeñando como vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, cargo en el que estará hasta el 31 de julio.

La renuncia de Triana fue presentada de manera voluntaria según lo informado por la compañía y en su reemplazo quedará encargado Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas, actual gerente general de Refinería, hasta que se nombre un titular.

Triana fue mencionado por el presidente Gustavo Petro el pasado martes durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo en el que se avaló la declaratoria de emergencia para atender los impactos del fenómeno de El Niño; esa reunión fue transmitida por las redes sociales de la Presidencia.

Allí, Petro decidió parte de su intervención cuestionar a Triana señalando de frenar la importación de gas y de querer hacer negocios. Lo hizo al referirse a las medidas para garantizar la seguridad energética.



“...Entonces, como la válvula de seguridad final es el gas, que es lo que es la última prioridad, el el señor Hurtado tiene que responder ante Colombia que permita ya la importación del gas, porque el señor Byron, no sé cómo se llama por allá, en un puestazo de esos que tienen, está esperando es a ver si hace negocitos en el gobierno de Abelardo. Por favor, la vida primero, después los negocios”, dijo Petro. Hurtado es el actual presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado.

Estos cuestionamientos así como la salida de Triana se da también en medio de las denuncias de un presunto conflicto de interés del alto directivo por vínculos con empresas del sector de hidrocarburos, denuncias que han sido presentadas ante los entes de control.

Triana, en su momento, respondió que ha declarado oportunamente sus participaciones empresariales así como los posibles conflictos de interés y que ninguna de las compañías mencionadas tenía contratos con Ecopetrol

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La otra renuncia confirmada hoy fue la de la vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional, Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, quien dejará sus funciones el 31 de agosto y será reemplazada de manera temporal por Juan Pablo Amaya Ibañez, actual gerente de Talento Organizacional de Hidrocarburos.

Y en cuanto a la junta directiva, Ecopetrol informó la renuncia de Ángela María Robledo Gómez y Tatiana Roa Avendaño por lo que el exministro Luis Felipe Henao Cardona fue elegido su nuevo presidente e Hildebrando Vélez Galeano como vicepresidente.

En cuanto a Ricardo Roa, este regresará de sus vacaciones y licencia no remunerada el 27 de julio y permanecerá al frente de Ecopetrol hasta el 30 de julio. A partir del 31 de julio, volverá a asumir Juan Carlos Hurtado Parra asumirá como presidente encargado mientras la junta directiva y el nuevo gobierno definen el futuro de la dirigencia de Ecopetrol.

