Ecopetrol aportará más gas natural al sistema nacional durante mantenimiento de SPEC

Ecopetrol anunció que aportará un total de 97 giga BTU por día (GBTUD), una unidad de medida de energía utilizada en el sector del gas natural que equivale a mil millones de unidades térmicas británicas diarias, con el fin de ayudar a cubrir el déficit generado por el mantenimiento programado de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en Cartagena. Los trabajos comenzaron el jueves 30 de julio y finalizarán el lunes 3 de agosto.

La compañía petrolera informó que, para cumplir con las normas regulatorias emitidas por el Ministerio de Minas y Energía y siguiendo las recomendaciones del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas), Ecopetrol dispuso inicialmente 81 GBTUD para entrega en firme. Sin embargo, el ministerio informó que se requerían mayores volúmenes para atender la generación de energía térmica, por lo que, según la empresa, se evaluaron distintas alternativas para asegurar el suministro nacional durante el período de mantenimiento de la infraestructura.

Por esa razón, Ecopetrol decidió incorporar cerca de 16 GBTUD adicionales, lo que representa, según la compañía, aproximadamente el 60 % de los 27 GBTUD reportados como faltantes por el ministerio en el balance de requerimientos para la generación térmica en el Caribe colombiano.

Gas natural en el Caribe Foto: AFP

"Los esfuerzos operativos que realizó la Empresa permitieron materializar las acciones necesarias para hacer la sustitución estratégica de combustibles y la optimización de las operaciones en diferentes activos, con ocasión del mantenimiento de la planta de regasificación operada por SPEC LNG", señaló el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado Parra.



Agregó que esta medida garantizaría la disponibilidad del recurso y evitaría restricciones en el suministro para los clientes industriales atendidos a través de los distribuidores.