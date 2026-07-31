“Dieron mayor importancia a mis asuntos personales que a mi labor en Ecopetrol”: Ricardo Roa

En su última entrevista como presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa se refirió a los procesos judiciales que marcaron su paso por la compañía y que, según él, distrajeron la atención sobre los logros alcanzados durante su mandato. Tras dejar su cargo este 31 de julio, el exdirectivo defendió su permanencia en la empresa hasta el último momento, argumentando que no existían motivos éticos o legales para retirarse antes.

¿Por qué Ricardo Roa decidió mantenerse en la presidencia pese a las investigaciones?

Aunque admitió que su situación personal generó "opacidad" sobre Ecopetrol, Roa fue enfático en que su continuidad estaba justificada. "Me voy sin estar condenado ni sancionado ni imputado por ningún delito relacionado con Ecopetrol. Esa es la tranquilidad que tengo y por eso estuve hasta el último momento", afirmó.

El exejecutivo sostuvo que su salida solo debía ocurrir si su situación afectaba el desempeño de la compañía, un escenario que, a su juicio, nunca se materializó. Según Roa, prefirió centrarse en las metas corporativas mientras acudía a las diligencias judiciales necesarias para demostrar su inocencia frente a los señalamientos de la Fiscalía.

Presidente Petro respalda a Ricardo Roa. Foto: Presidencia y suministrada

¿Qué responde Roa sobre la compra del apartamento y el tráfico de influencias?

Uno de los puntos críticos de la entrevista fue la adquisición de un apartamento en Bogotá, cuya compra la Fiscalía vincula con posibles favores contractuales. Roa rechazó tajantemente las acusaciones: "Nunca favorecí ni promoví ningún contrato en favor de quienes los medios dicen que eran los dueños de este apartamento".



El expresidente de Ecopetrol insistió en que la operación fue un negocio privado y explicó que desconocía los vínculos de los vendedores con la industria petrolera en aquel momento. "Yo nunca pertenecí a la industria petrolera. No conocía al señor Serafino Iacono ni al señor Juan Mancera", puntualizó, reiterando que la transacción se realizó a través de una empresa legal y que los pagos están debidamente registrados.

¿Cómo justifica la supuesta violación de topes en la campaña presidencial?

Sobre el caso de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la cual se desempeñó como gerente, Roa explicó que las cifras manejadas por la Fiscalía y los entes de control contienen errores de interpretación. "No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente", argumentó.

Roa aclaró que la diferencia de casi 14.000 millones de pesos que señalan los informes financieros responde a traslados de cuentas entre las fases de la campaña y devoluciones de créditos que no fueron descontadas correctamente por los auditores. Según el exdirectivo, él mantiene la disposición de entregar todas las pruebas necesarias para demostrar que los gastos se ajustaron a la ley.

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¿Qué impacto real tuvieron estos escándalos en la reputación de Ecopetrol?

Al ser cuestionado por la caída de Ecopetrol en el ranking de reputación Merco (del puesto 2 al 17), Roa minimizó el impacto. "En ningún momento evidencié que estuviera afectando de manera significativa los aspectos económicos y operativos de la compañía", declaró.

Asimismo, desmintió cualquier posibilidad de irregularidades en los pagos de la petrolera y calificó los controles internos de la entidad como "de una pulcritud extrema". Sobre las denuncias respecto a supuestos giros a figuras cercanas al Gobierno, Roa fue tajante: "No hay la más mínima posibilidad de que eso sea real".

El exfuncionario concluyó su gestión asegurando que entrega una compañía con récords de producción y avances estratégicos, y subrayó que continuará enfrentando sus procesos legales con la convicción de demostrar su absoluta inocencia ante las autoridades.