Ricardo Roa analiza negociar con la Fiscalía en investigación por campaña Petro

Blu Radio conoció que Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, estuvo el pasado jueves en la Fiscalía General de la Nación, donde informó que está evaluando la posibilidad de suscribir un preacuerdo o acogerse a un principio de oportunidad dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La diligencia hace parte de las actuaciones que avanzan en la investigación sobre el manejo de los recursos de esa campaña.

Durante una entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, además de defender su actuación como exgerente de la campaña presidencial, Roa admitió que estuvo este jueves en la Fiscalía, pero evitó confirmar o desmentir la información: "No voy a darle esa información. Es de carácter privado. Son temas que, si llegaran a presentarse, se harán de público conocimiento", respondió.

Roa manifestó que sigue prevaleciendo el principio de inocencia y sigue prevaleciendo el derecho a la debida defensa: "Yo me siento inocente y seguiré acudiendo a las autoridades para demostrarlo", afirmó.

Reserva frente a una eventual negociación con la Fiscalía

Roa fue consultado sobre la posibilidad de negociar con la Fiscalía mediante un preacuerdo o un principio de oportunidad: "No le voy a dar esa información", insistió.



Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Facebook Ecopetrol

La defensa por el caso del apartamento

Respecto a la investigación por la compra de un apartamento en Bogotá, Roa reiteró que nunca utilizó su cargo en Ecopetrol para beneficiar intereses particulares y rechazó los señalamientos de la Fiscalía sobre un supuesto tráfico de influencias.

Según explicó, adquirió el inmueble antes de ser designado como presidente de Ecopetrol y aseguró que desconocía cualquier vínculo entre los propietarios del apartamento y el sector petrolero.

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"Nunca favorecí ni promoví ningún contrato, ningún proyecto en favor de quienes dicen los medios fueran los dueños de este apartamento", aseguró.El exdirectivo también sostuvo que todas las transacciones están documentadas y en poder de las autoridades.

"Tengo todos los argumentos, los soportes y las pruebas para contravenir ese planteamiento de la Fiscalía", agregó. Durante la entrevista insistió en que el inmueble presentaba problemas jurídicos y de mantenimiento, razón por la cual, según dijo, el precio obedecía a las condiciones del mercado y no a un beneficio irregular.

Investigación por los topes de la campaña Petro

Sobre la investigación relacionada con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Roa negó que se hubieran excedido deliberadamente los topes permitidos por la ley electoral.

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Explicó que la Fiscalía estaría contabilizando de manera incorrecta varios conceptos dentro de los gastos de campaña, entre ellos una factura de publicidad, un crédito otorgado por el Polo Democrático y aportes realizados por la Unión Sindical Obrera (USO).

"Estoy tratando de demostrar que no se violaron los topes. Hay unos recursos y unos conceptos que están siendo contabilizados indebidamente", afirmó. Roa indicó que espera conocer el escrito de acusación para presentar las pruebas con las que buscará desvirtuar las conclusiones de la Fiscalía.

Defensa de la gestión en Ecopetrol

Durante la conversación, el saliente presidente de Ecopetrol también lamentó que las investigaciones judiciales hayan terminado opacando los resultados de su administración al frente de la principal empresa petrolera del país.

Según manifestó, la atención pública se concentró en asuntos personales y judiciales, dejando en un segundo plano los avances obtenidos durante su gestión.

"Yo entendía que esta comunicación era para exponer los resultados y los logros con los que me voy por ser presidente de Ecopetrol y no por las investigaciones", expresó. Sin embargo, el periodista le recordó que las investigaciones tienen un impacto institucional y empresarial, debido a que involucran al máximo directivo de la compañía.