Con boleta en mano, pero por fuera: ¿qué pasó con la logística del Superconcierto de Bucaramanga?

Lo que debía ser una noche de música y celebración terminó generando molestia entre miles de asistentes al Superconcierto de la Feria Bonita, realizado este sábado en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

El evento era gratuito y requería boletería para ingresar, la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo entregaron boletas para el espectáculo. Sin embargo, varias personas denunciaron que, pese a contar con su entrada, no pudieron ingresar al estadio.

Las puertas del escenario se abrieron desde las 3:00 de la tarde y desde varias horas antes ya había personas haciendo fila. De acuerdo con reportes publicados este domingo, los problemas se intensificaron después de las 8:00 de la noche, cuando el personal de logística advirtió que el aforo estaba llegando a su límite y que se restringiría el ingreso.

La situación generó confusión entre quienes esperaban afuera, algunos asistentes aseguraron que lograron superar un primer filtro luego de 2 horas de espera, pero posteriormente encontraron restringido el paso hacia otras zonas del estadio.



Las quejas también se trasladaron a redes sociales, donde varios asistentes cuestionaron la organización del evento.

Sergio Millán criticó la logística del concierto y escribió: “Bucaramanga siempre será un chiste con esa mala organización”. Por su parte, Dayan Baquero cuestionó la situación y señaló: “Se salvaron fue de una robada, Edwing Muñoz, qué desorganización”.

Publicidad

A estas críticas se sumó Lizeth Saavedra, quien aseguró que una situación similar se habría presentado durante el Festival de la Familia realizado la noche anterior. Según su comentario, no se habría respetado el lugar correspondiente a cada boleta y cuestionó la distribución de las entradas.

“Si es verdad, ayer para el concierto de la familia a las 8 fue igual. No se sabe si es la logística, que son montadores. No respetaron el lugar que tenía cada boleta. Entonces, ¿para qué mandan a imprimir tanta boletería?”, escribió.

Otros asistentes aseguraron haber observado espacios aparentemente desocupados en algunas zonas de palcos mientras había más de 5.000 personas esperando en el exterior.

Publicidad

Entre quienes expresaron su inconformidad estuvo el concejal de Bucaramanga de la oposición Cristián Reyes, quien aseguró que tampoco pudo ingresar al concierto.

“Nos quedamos por fuera del concierto de la Feria, y eso no pasa nada. Lo que sí es reprochable es la logística tan perversa hacer que miles de personas hagan fila durante horas por una boleta y después de tanta espera, no garantizarles el ingreso”, manifestó el cabildante en sus redes sociales.

Reyes agregó que “la gente merece respeto” y cuestionó la organización del evento.

Los concejales Óscar Arenas y Yesid Bello que no pudieron ingresar y señalaron que alrededor de 5.000 personas habrían quedado afuera.

La Alcaldía de Bucaramanga destacó la masiva asistencia al evento, cerca de 32 mil personas, mientras que las denuncias de quienes quedaron por fuera abren preguntas sobre la capacidad efectiva del escenario, el número de boletas entregadas y la forma en que se controló el acceso a las diferentes localidades.