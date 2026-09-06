Santander refuerza la seguridad en el Magdalena Medio con drones, motos y centros de monitoreo

Con drones, motocicletas y nuevos centros de monitoreo, Santander busca aumentar la capacidad de respuesta de la fuerza pública en el Magdalena Medio, una región que enfrenta un complejo panorama de seguridad por la presencia de diferentes grupos armados y estructuras delincuenciales.

Durante su visita a San Vicente de Chucurí, el gobernador Juvenal Díaz Mateus anunció La entrega en el Batallón de Infantería N.° 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, de la Quinta Brigada del Ejército Nacional en el centro integrado de monitoreo, vigilancia y reacción inmediata, equipado con ocho drones, 18 motocicletas y un vehículo.

La inversión busca fortalecer las operaciones en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, dos municipios estratégicos del Magdalena Medio santandereano, donde las autoridades mantienen operativos para contener las acciones de organizaciones armadas y bandas criminales.

El refuerzo de las capacidades de la Fuerza Pública se produce en medio de las alertas de seguridad que existen en diferentes sectores del Magdalena Medio por la actividad de grupos armados al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, además de estructuras como los Conquistadores de la Sierra, según el panorama de seguridad manejado por las autoridades.



Disidencias de las Farc. Suministrada

A estas organizaciones se suman bandas delincuenciales locales que, de acuerdo con las investigaciones y reportes de las autoridades, pueden desarrollar actividades como el tráfico de estupefacientes, extorsiones y otras rentas ilegales en zonas donde tienen influencia estos grupos.

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El escenario ha llevado a las autoridades departamentales y nacionales a reforzar las acciones de inteligencia, vigilancia y control en municipios del Magdalena Medio, con especial atención en corredores rurales y sectores considerados estratégicos para las estructuras ilegales.

“Nosotros no solo pedimos seguridad, sino que aportamos recursos para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública”, aseguró el gobernador.

Los ocho drones permitirán ampliar la capacidad de vigilancia aérea, mientras que las 18 motocicletas facilitarán los desplazamientos de los uniformados en zonas donde las condiciones geográficas dificultan la movilidad.

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El centro de monitoreo también permitirá fortalecer la reacción de las autoridades frente a situaciones de riesgo y apoyar las operaciones que se desarrollen en el territorio.

Díaz Mateus anunció que próximamente será entregado otro centro al Ejército Nacional y dos más a la Policía, como parte de la estrategia departamental para fortalecer las capacidades de seguridad.

El gobernador también anunció un Consejo Regional de Seguridad para analizar las amenazas que enfrentan diferentes municipios del Magdalena Medio y definir nuevas acciones frente a la situación de orden público.

Díaz Mateus destacó resultados recientes de la Fuerza Pública, entre ellos desmovilizaciones y capturas en Sabana de Torres, así como una operación en el área metropolitana que dejó más de 20 personas capturadas.

El mandatario insistió en que Santander continuará respaldando las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública y destinando recursos para mejorar sus capacidades.

La apuesta, según la administración departamental, es que una mayor capacidad de vigilancia y reacción permita anticiparse a las acciones de los grupos armados y reducir los riesgos tanto para la población como para los uniformados que operan en esta zona del departamento.