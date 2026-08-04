Colapsó muro del Américo Montanini durante partido en Bucaramanga; hubo 4 heridos leves

Un muro ubicado en inmediaciones del ingreso sur del estadio Américo Montanini colapsó este martes mientras se desarrollaba la jornada deportiva, situación que obligó a las autoridades a evaluar las condiciones del lugar y a coordinar acciones con la entidad responsable del inmueble.

De acuerdo con Didier Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, el reporte fue recibido en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado con motivo del partido.

Rodríguez explicó que la estructura que presentó el colapso hace parte de un inmueble de propiedad del Indersantander, razón por la cual el caso fue remitido a esa entidad para que adopte las medidas correspondientes.

"Recibimos en el Puesto de Mando Unificado el reporte de la caída de un muro que corresponde a unas instalaciones de propiedad del Inder Santander. El caso será remitido a esa entidad para que, de manera inmediata, se tomen las medidas, se realicen las revisiones técnicas y, de acuerdo con los resultados de la inspección, se hagan las recomendaciones pertinentes", señaló el funcionario.



El coordinador de Gestión del Riesgo indicó que será el Indersantander el encargado de intervenir la estructura, al ser el propietario del inmueble.

Aunque durante la entrevista se mencionó que el colapso habría ocurrido en un sector donde se concentraban personas haciendo fila para ingresar al escenario deportivo, las autoridades no confirmaron que esa situación haya sido la causa del desplome. La Oficina de Gestión del Riesgo insistió en que será la visita técnica la que determine las circunstancias del incidente.

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Entretanto, las autoridades permanecen a la espera de la inspección técnica y de las acciones que adopte el Indersantander para garantizar la seguridad en este acceso al estadio.