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Fitch mantiene la máxima calificación financiera para Bucaramanga

Bucaramanga mantiene la máxima calificación crediticia AAA(col) de Fitch Ratings.

Bucaramanga
Bucaramanga
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

La ciudad de Bucaramanga mantuvo la máxima calificación crediticia nacional, AAA(col), otorgada por la firma calificadora Fitch Ratings, que además retiró la Observación Negativa que pesaba sobre el Municipio. La decisión representa, según la Administración Municipal, un respaldo al manejo responsable de las finanzas públicas y a la capacidad de la ciudad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras.

De acuerdo con la Alcaldía, esta calificación fortalece la confianza de inversionistas, entidades financieras y demás actores del mercado, al evidenciar una administración con indicadores fiscales sólidos, estabilidad en sus ingresos y una adecuada gestión de la deuda pública.

La calificación AAA(col) corresponde al reconocimiento más alto que Fitch Ratings concede a entidades territoriales con una capacidad excepcional para responder a sus compromisos financieros, respaldadas por una situación fiscal estable y sostenible.

El secretario de Hacienda de Bucaramanga, Francisco Gómez, aseguró que la decisión de la calificadora ratifica el buen momento de las finanzas del Municipio.

"La ratificación de la calificación AAA(col) demuestra que Bucaramanga cuenta con unas finanzas sólidas y sostenibles. Este reconocimiento fortalece la confianza en la gestión fiscal del Municipio y nos motiva a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia", afirmó el funcionario.

La Secretaría de Hacienda señaló que este resultado es producto de una gestión enfocada en fortalecer la sostenibilidad fiscal, optimizar el recaudo y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

La Alcaldía de Bucaramanga indicó que continuará implementando estrategias orientadas a mantener la disciplina fiscal, fortalecer las finanzas públicas y asegurar la estabilidad económica de Bucaramanga, con énfasis en la transparencia y el manejo responsable de los recursos.

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