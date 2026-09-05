Ataque del ELN en Ocaña deja tres militares muertos: Noticias de la Mañana, 5 de septiembre 2026

Este sábado, 5 de septiembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Subió a tres los militares que murieron tras un ataque contra el Batallón Santander en Ocaña, Norte de Santander . Según las autoridades, al menos 16 drones cargados con explosivos fueron utilizados en la ofensiva, atribuida al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN .

. Según las autoridades, al menos 16 drones cargados con explosivos fueron utilizados en la ofensiva, atribuida al . El presidente Abelardo De La Espriella advirtió a los gobernadores que no pueden adelantar negociaciones por su cuenta con grupos armados y dirigió el mensaje especialmente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. El mandatario territorial respondió que continuará trabajando por la paz territorial y manifestó su disposición a coordinar acciones con el Gobierno nacional.

con grupos armados y dirigió el mensaje especialmente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. El mandatario territorial respondió que continuará trabajando por la paz territorial y manifestó su disposición a coordinar acciones con el Gobierno nacional. El Gobierno dio por terminados los diálogos con las bandas que participaron en el denominado “tarimazo” de Medellín y con el Frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN que opera en Nariño . La decisión se suma al desmonte de varios procesos de paz iniciados durante la administración anterior.

. La decisión se suma al desmonte de varios procesos de paz iniciados durante la administración anterior. El Congreso entrará en dos semanas decisivas para definir el monto del Presupuesto General de la Nación de 2027 . Las comisiones económicas comenzarán a escuchar a ministros y entidades antes de la votación, cuyo plazo vence a mediados de septiembre.

. Las comisiones económicas comenzarán a escuchar a ministros y entidades antes de la votación, cuyo plazo vence a mediados de septiembre. Simón Mejía Joya, alcalde de Guayabetal, informó que la construcción de la tarabita, que permitirá comunicar las 11 veredas afectadas por el colapso del puente El Ocal, avanza en un 70 % y podría comenzar a operar desde el lunes, después de realizar las pruebas de seguridad.

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