Refuerzan seguridad en Soto Norte y en zona de Santurbán para combatir la minería ilegal

Las autoridades de Santander anunciaron un refuerzo operativo en la provincia de Soto Norte para enfrentar la minería ilegal, el tráfico local de estupefacientes y otros hechos que afectan la seguridad y la convivencia en esta zona del departamento.

La decisión fue adoptada durante una Reunión Gubernamental de Seguridad realizada en el municipio de California, en la que participaron autoridades municipales, la Fuerza Pública y organismos de justicia y control.

Uno de los principales compromisos establecidos es la implementación de un plan de intervención contra la minería ilegal, con el propósito de coordinar acciones para afectar a los actores que desarrollan estas actividades y que, según las autoridades, también representan riesgos para la seguridad de las comunidades.

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Óscar Hernández Durán, secretario del Interior de Santander, señaló que se fortalecerán las capacidades operativas y la presencia de la Fuerza Pública en el territorio.

El funcionario indicó que las acciones también estarán dirigidas a combatir el tráfico local de estupefacientes y atender otros hechos que alteran la tranquilidad de los habitantes de los municipios que conforman esta provincia.

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La Gobernación aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades de seguridad, justicia y control para aumentar la capacidad de respuesta frente a las diferentes problemáticas que afectan a Soto Norte.

