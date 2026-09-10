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Refuerzan seguridad en Soto Norte y en zona de Santurbán para combatir la minería ilegal

La Gobernación aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades de seguridad, justicia y control para aumentar la capacidad de respuesta frente a las diferentes delitos.

California Santander.jpg
California, Santander
// redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Las autoridades de Santander anunciaron un refuerzo operativo en la provincia de Soto Norte para enfrentar la minería ilegal, el tráfico local de estupefacientes y otros hechos que afectan la seguridad y la convivencia en esta zona del departamento.

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La decisión fue adoptada durante una Reunión Gubernamental de Seguridad realizada en el municipio de California, en la que participaron autoridades municipales, la Fuerza Pública y organismos de justicia y control.

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Uno de los principales compromisos establecidos es la implementación de un plan de intervención contra la minería ilegal, con el propósito de coordinar acciones para afectar a los actores que desarrollan estas actividades y que, según las autoridades, también representan riesgos para la seguridad de las comunidades.

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Óscar Hernández Durán, secretario del Interior de Santander, señaló que se fortalecerán las capacidades operativas y la presencia de la Fuerza Pública en el territorio.

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El funcionario indicó que las acciones también estarán dirigidas a combatir el tráfico local de estupefacientes y atender otros hechos que alteran la tranquilidad de los habitantes de los municipios que conforman esta provincia.

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La Gobernación aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades de seguridad, justicia y control para aumentar la capacidad de respuesta frente a las diferentes problemáticas que afectan a Soto Norte.

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