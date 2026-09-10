En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Piden apoyo para controlar incendio forestal en zona de páramo en Coromoro, Santander

Piden apoyo para controlar incendio forestal en zona de páramo en Coromoro, Santander

Los organismos de socorro insistieron en la necesidad de contar con apoyo inmediato para evitar que el incendio continúe avanzando.

FOTO INCENDIO COROMORO.jpg
Incendio en Coromoro, Santander
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Un incendio forestal de gran magnitud permanece activo en la parte alta de la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Coromoro, Santander, donde las llamas están consumiendo vegetación nativa en la línea de la cumbre montañosa.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Organismos de socorro del municipio hicieron un llamado urgente a las autoridades y a los comités de atención de emergencias para reforzar las labores de control, debido a las condiciones que dificultan el acceso al lugar.

Últimas noticias

Imagen recreada con IA. Foto referencia.
Santanderes

Tres personas cayeron en campo minado en Tibú: una murió y dos resultaron heridas

Captura por zoofilia en Santander.jpg
Santanderes

Juez envió a la cárcel a hombre señalado de abuso sexual a perrita en Santander

Según la información entregada desde la zona, los fuertes vientos que se presentan en el páramo han favorecido la rápida propagación del fuego, impidiendo que hasta el momento pueda ser controlado.

La emergencia genera especial preocupación por la posibilidad de que las llamas desciendan hacia sectores donde se encuentran acueductos veredales, nacederos de agua y zonas habitadas.

Las evidencias del incendio fueron registradas durante la tarde de este jueves 10 de septiembre y muestran la magnitud de las llamas sobre la vegetación de la zona alta.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los organismos de socorro insistieron en la necesidad de contar con apoyo inmediato para evitar que el incendio continúe avanzando y pueda generar una afectación mayor sobre los ecosistemas de páramo y las fuentes hídricas de esta zona de Santander.

Relacionados

Santander

Incendios forestales

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad