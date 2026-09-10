Piden apoyo para controlar incendio forestal en zona de páramo en Coromoro, Santander

Un incendio forestal de gran magnitud permanece activo en la parte alta de la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Coromoro, Santander, donde las llamas están consumiendo vegetación nativa en la línea de la cumbre montañosa.

Organismos de socorro del municipio hicieron un llamado urgente a las autoridades y a los comités de atención de emergencias para reforzar las labores de control, debido a las condiciones que dificultan el acceso al lugar.

Según la información entregada desde la zona, los fuertes vientos que se presentan en el páramo han favorecido la rápida propagación del fuego, impidiendo que hasta el momento pueda ser controlado.

La emergencia genera especial preocupación por la posibilidad de que las llamas desciendan hacia sectores donde se encuentran acueductos veredales, nacederos de agua y zonas habitadas.



Las evidencias del incendio fueron registradas durante la tarde de este jueves 10 de septiembre y muestran la magnitud de las llamas sobre la vegetación de la zona alta.

Los organismos de socorro insistieron en la necesidad de contar con apoyo inmediato para evitar que el incendio continúe avanzando y pueda generar una afectación mayor sobre los ecosistemas de páramo y las fuentes hídricas de esta zona de Santander.