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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Lluvias disminuirán en septiembre en el Caribe por El Niño y el polvo del Sahara

Lluvias disminuirán en septiembre en el Caribe por El Niño y el polvo del Sahara

Los pronósticos los hace el centro de investigaciones de la Dimar, el cual también advierte sobre aumento en la intensidad de los vientos por estos días.

Capitán de fragata Rossny Carranza, subdirectora del CIOH.
Capitán de fragata Rossny Carranza, subdirectora del CIOH.
Dimar
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Contrario al clima que estamos acostumbrados a vivir en septiembre, este mes no sería tan lluvioso, pues los pronósticos apuntan a que se vienen días más bien secos en buena parte de la región Caribe.

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Las lluvias no están descartadas del todo, pues en el océano Atlántico sigue vigente la temporada de ciclones y el tránsito de ondas tropicales por el mar Caribe puede provocar más de un aguacero; sin embargo, estas precipitaciones disminuirán en comparación con el promedio histórico de lluvias registradas en septiembre.

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La capitán de Fragata Rossny Carranza, subdirectora del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, explica que esto está relacionado con un Niño más fortalecido y también con la llegada del polvo del Sahara, ese que viaja con los vientos desde el continente africano, tiñendo de naranja los cielos del Caribe.

"Septiembre hace parte de la segunda temporada lluviosa del año en gran parte de la región Caribe colombiana, sin embargo, para el 2026, los pronósticos indican una reducción significativa de los volúmenes de lluvia respecto a los valores climatológicos habituales, asociados principalmente a la influencia de un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte", explicó la capitán Carranza.

A propósito de las condiciones climáticas, la Dimar reporta que en las zonas costeras del Caribe se esperan vientos de variada intensidad y olas de altura significativa, sobre todo, en áreas de La Guajira donde se desarrollan actividades de sol, playa y deportes náuticos; allí se esperan vientos de hasta 39 km/h y olas hasta de 2,4 metros.

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Condiciones similares tendrán las costas de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde se prevé que los vientos mantengan velocidades de 10 a 40 km/h, y las olas alcancen alturas cercanas a los 2 metros.

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