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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cae cuarto implicado en secuestro extorsivo de turistas en paseo en lancha a Cartagena

Cae cuarto implicado en secuestro extorsivo de turistas en paseo en lancha a Cartagena

Un año después de que los extranjeros denunciaran el hecho, fue capturado el cuatro hombre implicado en su retención en medio del mar.

Captura en Cartagena por secuestro extorsivo a extranjeros en lancha.
Captura en Cartagena por secuestro extorsivo a extranjeros en lancha.
Foto: Policía Nacional.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

En agosto de 2025, una pareja de mexicanos que decidió tomar un pasadía a la isla de Tierra Bomba, en la zona insular de Cartagena, vivió una verdadera pesadilla cuando los tripulantes de la lancha en la que se movilizaban los obligaron, bajo amenazas, a pagar un millón 800 mil pesos por un supuesto servicio ofrecido.

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Tras denunciar su caso y relatar los momentos de angustia y terror que vivieron en medio del mar, la Policía en Cartagena capturó a tres de los tripulantes de la embarcación por el delito de secuestro extorsivo.

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Alias ‘el Bebo’ y ‘el Gago’ fueron capturados en la isla de Tierra Bomba, mientras que alias ‘el Camarón’ fue detenido en San Andrés, adonde habría llegado para evadir a las autoridades.

En ese momento, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló que este era un caso “aleccionador” que tenía que servir de referencia para todos los que prestan servicios turísticos en la ciudad.

Sin embargo, la denuncia de los turistas mexicanos indicaba que eran cuatro los sujetos implicados en su retención, por lo que aún había uno pendiente. Alias ‘Gonzalito’, quien sería el cuarto implicado en este caso, fue capturado en las últimas horas en una playa de la ciudad.

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“Desde ese momento, unidades del GAULA de la Policía Nacional continuaron con las actividades investigativas y de seguimiento, logrando establecer la ubicación y participación de alias ‘Gonzalito’, quien sería el último integrante pendiente por capturar dentro de esta investigación”, explicó el comandante operativo de la Policía en Cartagena, coronel Alejandro Salgado.

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De acuerdo con las autoridades, este joven de 23 años, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de secuestro extorsivo, registra además una anotación judicial por el delito de lesiones personales.

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