"No hay paro armado", dice gobernadora del Magdalena tras quema de buses por muerte de alias 'Cholo'

La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, aseguró que no existe un paro armado en el departamento, luego de los bloqueos y la quema de dos buses registrados en la Troncal del Caribe tras una operación de la Policía de Antinarcóticos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en la que murió alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como jefe militar de esa estructura.

En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria explicó que durante la noche se adelantó un consejo de gobierno con presencia del presidente de la República y la cúpula militar para evaluar la situación de orden público y coordinar el restablecimiento de las vías.

“En estos momentos no hay paro armado”, afirmó Guerra, quien agregó que las instrucciones impartidas por el Gobierno nacional fueron restablecer el tránsito y evitar que los grupos ilegales impusieran restricciones a la movilidad de la población.

La gobernadora indicó que el último vehículo que permanecía sobre la vía fue retirado hacia las 5:00 de la mañana, con apoyo de maquinaria de la Gobernación, grúas y otros recursos destinados al despeje de la carretera.



Bloqueos y quema de buses en la Troncal del Caribe

Los hechos se concentraron en sectores del corredor que comunica Santa Marta con zonas del norte del departamento y que se extiende hacia los límites con La Guajira. De acuerdo con la gobernadora, los bloqueos se produjeron después del operativo contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Guerra señaló que dos buses fueron quemados durante los disturbios. Según su relato, no hubo personas heridas como consecuencia de la quema de los vehículos y posteriormente se desplegaron acciones para retirar los automotores y demás obstáculos que impedían la circulación. “A las 5 de la mañana estábamos moviendo ya el último vehículo que estaba sobre el lado de Buritaca para desbloquear 100% la vía”, sostuvo la mandataria.

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La Troncal del Caribe es un corredor estratégico para la movilidad entre Santa Marta, las poblaciones del norte del Magdalena y La Guajira, además de ser fundamental para actividades económicas y turísticas de la región.

Operativo contra alias ‘Cholo’ deja cuerpos pendientes por identificar

Uno de los puntos que permanecían bajo verificación al momento de la entrevista era el número total de personas muertas durante la operación policial. La gobernadora confirmó que siete personas fallecidas habían sido trasladadas, entre ellas alias ‘Cholo’, pero explicó que existían otros cuerpos cuya identidad y número definitivo de bajas todavía debían ser establecidos por las autoridades competentes.

“Podría ser”, respondió Guerra al ser consultada sobre la posibilidad de que hubiera otras seis personas muertas en el lugar del operativo. La mandataria insistió en que esa información todavía estaba en proceso de verificación.

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“Esa información está por confirmar”, precisó, al señalar que Medicina Legal y la Policía debían avanzar en la identificación y confirmación oficial de los cuerpos. La precisión resulta relevante en medio de las versiones que circularon después del operativo, pues la Gobernación evitó dar por confirmado un número de víctimas superior al que había sido establecido oficialmente hasta ese momento.

Alias 'Cholo' Foto: suministrada

Clases y actividades en Santa Marta: medidas preventivas

La situación de seguridad también generó preguntas sobre el funcionamiento de colegios y universidades en las zonas de influencia. Guerra explicó que se plantearon medidas preventivas, especialmente para sectores rurales de Santa Marta, Zona Bananera y Ciénaga.

Según la gobernadora, la posibilidad de desarrollar jornadas alternas de clases correspondía a decisiones de las autoridades distritales y municipales. La medida, explicó, respondía a la necesidad de prevenir eventuales retaliaciones después del operativo y no a la existencia de un paro armado confirmado: “Es un tema más preventivo que realmente porque esté, haya un paro armado”, afirmó.

La Gobernación también indicó que, pese a la tensión generada por los bloqueos y las amenazas que comenzaron a circular, no se había registrado un nuevo reporte negativo al momento de la entrevista.

Santa Marta mantiene sus eventos programados

La gobernadora aseguró además que los eventos previstos en Santa Marta continuarían desarrollándose con normalidad. Entre ellos se encontraba un encuentro de la justicia penal organizado por la Corte Suprema de Justicia.

Guerra sostuvo que la instrucción institucional era mantener la actividad del departamento y evitar que los grupos ilegales determinaran las condiciones de movilidad o funcionamiento de las ciudades y municipios.

“Todo sigue con total normalidad”, manifestó la mandataria, al reiterar que las autoridades permanecerían coordinadas frente a cualquier eventual intento de retaliación.

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Extorsión, turismo y narcotráfico: la influencia de las Autodefensas Conquistadoras

Más allá de los hechos ocurridos después de la operación, la gobernadora se refirió a la influencia que, según las autoridades locales, mantiene esta estructura armada en sectores rurales del Magdalena y áreas cercanas a La Guajira y Cesar.

Guerra afirmó que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen incidencia sobre diferentes actividades económicas mediante prácticas de extorsión y señaló afectaciones para comerciantes, operadores turísticos y productores: “Tiene azotado el comercio, al turismo, al pequeño, al grande productor con todo el tema de extorsión”, afirmó la gobernadora.

La mandataria agregó que el grupo también estaría relacionado con actividades de narcotráfico y con disputas por territorios y rutas utilizadas para ese negocio ilegal. En su descripción, la presencia de la organización se concentra especialmente en zonas de la Sierra y corredores de movilidad ubicados en áreas rurales de Ciénaga y Zona Bananera.