Soacha tendrá alimentadores de TransMilenio: ciudadanos ya no pagarán doble pasaje

Desde la llegada de TransMilenio al municipio de Soacha, usar el sistema de transporte no ha sido cuestión de un solo pasaje, sino un fenómeno que obliga a miles de soachunos a pagar doble, pues los ciudadanos deben tomar bus, colectivo o incluso bicitaxi para llegar a la estación, pero eso cambiará en 2026.

Luego de 13 años de espera, finalmente el municipio tendrá el primer piloto de alimentadores en barrios de la autopista Sur, el cual empezará a operar desde el segundo semestre del año. La medida fue acordada entre la Agencia Regional de Movilidad, TransMilenio, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha.



Soacha tendrá alimentadores desde 2026

El anuncio lo hizo el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, quien confirmó que el piloto será el arranque de una integración que durante años estuvo aplazada. La idea es beneficiar sectores como Compartir, San Mateo y Ciudad Verde, para que tengan conexión directa con las estaciones del sistema.

Actualmente, los usuarios deben pagar entre $2.300 y $2.400 en bus para llegar, al menos, hasta la estación de San Mateo y luego asumir el pasaje del sistema de transporte. Ahora, con la llegada de los alimentadores, ese gasto adicional se vería drásticamente reducido.

Luego de más de una década en la que los soachunos que viajan todos los días a Bogotá han tenido que hacer un esfuerzo extra, esta medida apunta a una de las quejas más frecuentes de la ciudadanía.



Soachunos ya no pagarían pasajes adicionales

La apuesta no es solo poner buses y ya, pues el convenio también contempla intervención de losas, mejoras en la infraestructura de las estaciones y refuerzos en la seguridad vial.

Según confirmó la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, la idea es mejorar la experiencia de los usuarios. Esto permitirá avanzar en el proceso de alimentación al sistema.



Transporte informal en Soacha sigue en discusión

La Agencia Regional de Movilidad ha asegurado que este será el primer paso para transformar el corredor sur y avanzar hacia un sistema de movilidad más ordenado.

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Sin embargo, uno de los debates que deja la medida es qué pasará con el transporte informal, es decir, busetas, colectivos, bicitaxis y hasta carros informales que hoy se movilizan hacia la comuna 6. Por ahora no hay una respuesta clara, pues el plan es que el piloto funcione para consolidar más rutas y mejorarles la movilidad a los ciudadanos.