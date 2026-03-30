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Comienzan las obras del Corredor Verde en el norte de Bogotá

El proyecto se divide en tres grandes grupos de intervención: el primero va desde la calle 99 hasta la 127; el segundo, de la 127 a la 183; y el tercero, de la 183 a la calle 200. Según Molano, la nueva infraestructura contará con carriles exclusivos para Transmilenio, dos carriles para tráfico mixto y una ciclorruta de más de 11 kilómetros en el costado occidental.

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