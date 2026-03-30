Comienzan las obras del Corredor Verde en el norte de Bogotá

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, anunció oficialmente el inicio de la fase de construcción del Corredor Verde de la Carrera Séptima, un proyecto clave para la movilidad del norte de Bogotá que surge de un contrato firmado en diciembre de 2023. Tras finalizar la etapa de pre-construcción, las obras comienzan formalmente con un enfoque en la mejora del espacio público, la sostenibilidad y la conectividad.



Estructura del proyecto y movilidad

El proyecto se divide en tres grandes grupos de intervención: el primero va desde la calle 99 hasta la 127; el segundo, de la 127 a la 183; y el tercero, de la 183 a la calle 200. Según Molano, la nueva infraestructura contará con carriles exclusivos para Transmilenio, dos carriles para tráfico mixto y una ciclorruta de más de 11 kilómetros en el costado occidental.

Ante la preocupación por el impacto en el tráfico, el director aclaró que, aunque se reducirá un carril en ciertos tramos, siempre se garantizarán dos carriles mixtos habilitados para asegurar el acceso a viviendas y comercios. Actualmente, los trabajos se concentran entre las calles 119 y 121, en el costado occidental (sentido norte-sur).

Trabajadores de obras del IDU en Bogotá. Foto: IDU.

Arqueología y prevención de inundaciones

Una de las primeras tareas antes de la excavación profunda es la prospección arqueológica, obligatoria por la historia del sector de Usaquén. Estos sondeos buscan identificar material de valor histórico antes de avanzar con el movimiento de tierras

Además, el proyecto busca solucionar problemas estructurales de la vía, como las inundaciones frecuentes, mediante la instalación de más de 400 sistemas de drenaje urbano.



Compromiso ambiental: Más de 4.000 nuevos árboles

El componente ambiental ha generado debate, especialmente por la intervención forestal. Molano explicó que, si bien se trasladarán 628 árboles y se reemplazarán otros 100 (principalmente especies exóticas como pinos y eucaliptos), la ciudad recibirá una compensación masiva con la plantación de más de 4.000 nuevos árboles nativos como cedros, nogales y robles



Estos nuevos ejemplares se ubicarán a lo largo de todo el corredor para fortalecer la conectividad ecosistémica. El proyecto ya cuenta con el certificado "Envision" por sus buenas prácticas en sostenibilidad ambiental.

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