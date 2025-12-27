En vivo
Habla esposa de conductor que murió tras ataque por pedirle a sus vecinos que le bajaran al ruido

Habla esposa de conductor que murió tras ataque por pedirle a sus vecinos que le bajaran al ruido

Entre lágrimas, la mujer recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia.

Habla esposa de conductor que murió tras ataque por pedirle a sus vecinos que le bajaran al ruido
Habla esposa de conductor que murió tras ataque por pedirle a sus vecinos que le bajaran al ruido
Foto: Séptimo Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

