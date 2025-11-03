Hombre señalado de abusar a varios menores de edad en un jardín de Soacha rompe el silencio

El municipio de Soacha, en Cundinamarca, se convirtió en el lugar de una grave denuncia que encendió las alarmas sobre la seguridad de los menores en centros de cuidado infantil.

Varias madres señalaron a Juan Felipe Arango Rodríguez como el presunto responsable de abusar sexualmente de varios niños entre los 2 y 4 años de edad. Los hechos, según las denuncias, habrían ocurrido en el Liceo Psicopedagógico Compartir entre los años 2024 y 2025.

De acuerdo con lo revelado por las madres en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, la verdad salió a la luz en mayo de 2025, cuando la madre de Sofía, una niña de 3 años y medio, notó cambios en su comportamiento, pues aseguró que mostraba miedo al colegio, se negaba a asistir y presentaba dolor en su zona íntima al orinar.

AFP

“Nosotros estábamos pagando para que nos cuidaran a nuestros hijos; yo tenía la confianza de que mi hija estaba segura”, relató la madre de la menor.



El 13 de mayo de 2025, Sofía le confesó a su madre que “un hombre la había tocado” y lo identificó como Juan Felipe Arango Rodríguez, a quien reconocía como el “profesor Felipe”, encargado de las clases de educación física.

Alarmada, la madre acudió al plantel educativo y se reunió con la directora, Diana Paola Sierra Molina, quien, según su testimonio, intentó disuadirla de interponer la denuncia y negó que Arango fuera profesor, afirmando que solo pertenecía al personal de “logística”.

Cinco días después de la revelación de la menor, el 18 de mayo de 2025, Juan Felipe Arango Rodríguez fue capturado e imputado por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

Publicidad

Durante su interrogatorio de Séptimo Día, Arango negó las acusaciones. A la pregunta “¿Tocó en algún momento de manera indebida a algún niño?”, respondió: “No, señora”, y afirmó que los menores estaban mintiendo.

“No tendría nada que decirles, porque, como les estoy diciendo, hoy en día a los niños los pueden manipular muy fácil”, concluyó.