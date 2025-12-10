Fiscalía ya realizó nuevos interrogatorios en el caso del asesinato de Juan Felipe Rincón

La Fiscalía General de la Nación adelantó nuevos interrogatorios dentro de la segunda línea de investigación por el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del director general de la Policía Nacional, general William Rincón, ocurrido en noviembre de 2024 en el sur de Bogotá. Estas diligencias buscan esclarecer posibles conductas adicionales relacionadas con tortura agravada y otros delitos que habrían rodeado los hechos.

El abogado Saúl León, defensor de Andrés Camilo Sotelo Torres, inicialmente señalado como uno de los partícipes del crimen, y de su pareja Tatiana Vega, confirmó que estas nuevas diligencias obedecen al desarrollo paralelo de dos investigaciones. La primera se centra en el homicidio del joven; la segunda, en posibles actos de tortura y otras conductas punibles que habrían ocurrido en el contexto del ataque.

En la línea principal por homicidio, el abogado León recordó que la Fiscalía ya había solicitado la preclusión a favor de Sotelo, tras determinar que el arma encontrada en su poder era inoperante, por lo que se descartó que él hubiera accionado el disparo mortal. Sin embargo, la solicitud fue negada por un juez de conocimiento, y la defensa está a la espera de que la Fiscalía decida si presentará nuevamente la petición.

En cuanto a la segunda línea de investigación, la Fiscalía citó a Sotelo y Tatiana Vega a diligencia de interrogatorio. Según la defensa, ambos comparecieron y manifestaron su voluntad de colaborar.



“Nos han citado a diligencia de interrogatorio a la cual comparecimos y básicamente dejamos constancia de que en todo lo que esté en procura de esclarecer la verdad y a la Administración de Justicia, pues básicamente se facilitará por parte de los procesados y estaremos compareciendo a todas las citaciones”.

También se refirió sobre el motivo por el cual la pareja de Sotelo fue citada “Tatiana Vega la citan a interrogatorio porque estuvo presente en el lugar de los hechos, porque hay unos presuntos señalamientos de algunas personas que manifiestan que tuvo que ver con los hechos que rodearon el fallecimiento del joven y pues porque considera la Fiscalía que debe vincularse formalmente a una investigación penal”.

Paralelamente, la Fiscalía culminó la toma de los siete interrogatorios a testigos y vecinos del barrio donde ocurrió la agresión el 24 de noviembre de 2024. Este material probatorio será determinante para que el ente acusador evalúe una eventual imputación de cargos contra las personas involucradas en esta segunda línea de investigación.

Por su parte, Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón, recientemente señaló que la investigación por tortura avanza desde comienzos de este año, en paralelo al expediente por homicidio. Según indicó, la Fiscalía ha recopilado pruebas documentales, técnicas y testimoniales que respaldarían la hipótesis de que las conductas investigadas no se limitaron al asesinato, sino que incluirían otros delitos graves.

“Confiamos en que esta línea arrojará resultados conforme al derecho y con base en los elementos que reposan en el expediente”, afirmó.

Con estas nuevas diligencias, el caso entra en una etapa decisiva en la que la Fiscalía deberá definir si existieron actos adicionales que agravaron el crimen y si hay más personas responsables de lo ocurrido. La familia de la víctima y las partes procesales esperan que las conclusiones se conozcan en las próximas semanas.