En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía ya realizó nuevos interrogatorios en el caso del asesinato de Juan Felipe Rincón

Fiscalía ya realizó nuevos interrogatorios en el caso del asesinato de Juan Felipe Rincón

Este material probatorio será determinante para que el ente acusador evalúe una eventual imputación de cargos contra las personas involucradas en esta segunda línea de investigación.

Juan felipe rincón el joven fallecido en Bogotá
Juan Felipe Rincón tenía 21 años cuando recibió una bala en medio de una riña en Bogotá.
Foto tomada de Facebook, Juan Felipe Rincón.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad