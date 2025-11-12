Investigan asesinato de dos hombres en Palmar de Varela, Atlántico; uno fue torturado

En el municipio de Palmar de la Varela, en el Atlántico, hay conmoción por el asesinato de dos hombres en las últimas horas. Aunque los cuerpos aparecieron en lugares distintos de la misma vía, las autoridades no descartan que los hechos estén relacionados.

De acuerdo con el reporte de la Policía, la primera víctima fue encontrada hacia las 10 de la noche del martes a un costado de la vía oriental, a la altura del kilómetro 18, en zona rural del municipio.

Transeúntes vieron al hombre con varias heridas y reportaron a la Policía, que lo trasladó hasta el hospital del municipio donde ingresó sin signos vitales. La víctima fue identificada como Andrés Felipe Castro Campo de 22 años, quien presenta una anotación judicial por el delito de receptación.

Ocho horas después, en la misma vía, a tan solo unos kilómetros de donde fue encontrado el primer cuerpo, la comunidad encontró el cadáver de otro hombre que estaba en una trocha conocida como El Limón. La víctima estaba atada de manos y también registraba varias heridas en el cuerpo. Este hombre fue identificado como Jeovanny José Flores Camargo.



Al registrar sus antecedentes, la Policía informó que tiene ocho anotaciones judiciales por diferentes delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico fabricación o porte de estupefacientes entre otros.



Atentado en Baranoa deja un herido

En hechos aislados, a las 9:30 de la noche del martes en el municipio de Baranoa, se registró un atentado a bala en el barrio San José 2.

Según información suministrada por el mismo herido, cuatro sujetos sin identificar, que se movilizaban en dos motocicletas, se le acercaron y sin mediar palabra, le dispararon en varias oportunidades.

El lesionado es un hombre de 26 años, quien es atendido en la Clínica Reina Catalina de esa población, donde permanece con pronóstico estable.