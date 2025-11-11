Atroz: hallan cadáver desmembrado e incinerado en Malambo, Atlántico

En el barrio Bellavista, del municipio de Malambo (Atlántico), sus habitantes no salen de la conmoción por el macabro hallazgo de un cadáver, que se produjo este martes en inmediaciones de un arroyo.

El cuerpo apareció a orillas del arroyo San Blas, desmembrado e incinerado, según confirmó la Policía en un reporte preliminar realizado tras arribar al lugar de los hechos.

La misma comunidad se topó con el cadáver y dio aviso a las autoridades, quienes hicieron las labores de levantamiento y dieron inicio a las investigaciones para determinar, en primera instancia, a quién corresponde este cuerpo, pues debido a las deplorables condiciones en las que se hallaron los restos, aún no ha podido ser identificado.

La ciudadanía ha manifestado su preocupación por este caso, toda vez que es el segundo hallazgo que se produce en similares circunstancias en este sector.