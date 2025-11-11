Desmanes en la Universidad del Atlántico en medio del paro de estudiantes

En disturbios terminó la asamblea prevista este martes en la Universidad del Atlántico, donde los diferentes estamentos de la institución esperaban acordar su postura y nuevas exigencias en medio del paro que mantienen desde hace dos semanas, en contra de la elección del abogado Leyton Barrios como rector.

Justo cuando los universitarios estaban reunidos en la sede norte, apareció un grueso grupo de personas a manifestar su descontento con el paro en el que se declararon ocho de las 10 facultades de la institución.

Los ánimos se caldearon y se desató un enfrentamiento, en el que hubo golpes, lanzamiento de objetos y hasta ataques con gas pimienta, que dejaron a varios jóvenes lesionados.

"Este grupo de personas comienza a amedrentarnos y a tirarnos botellas de agua llenas, piedras y gas. Una de esas botellas me la tiran a mí directamente y me pegan en la sien, por eso ahora mismo me encuentro herida", contó Sherick Barros, estudiante de Arquitectura.



Los estudiantes afirman que quienes los atacaron, entre esos encapuchados, serían personas externas a la universidad y, de la misma forma, fue denunciado ante el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien se pronunció de inmediato a través de su cuenta en X.

“Recibo información desde la Universidad del Atlántico alertando la presencia de un grupo de personas que no tienen ningún vínculo con la universidad agrediendo a los estudiantes que hacen parte de la asamblea estamentaria”, expresó.

“Las denuncias recibidas informan que no es la primera vez que este grupo de personas que llaman ‘coletos’ aparecen dentro de la universidad a hostigar violentamente a los estudiantes”, advirtió.

