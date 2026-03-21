En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 150.000 empresarios debe renovar su matrícula en Antioquia; no hacerlo trae multas

Más de 150.000 empresarios debe renovar su matrícula en Antioquia; no hacerlo trae multas

Queda menos de un mes para que los empresarios en Antioquia cumplan con este requisito de ley, que además trae beneficios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad