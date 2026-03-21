Más de 150.000 empresarios debe renovar su matrícula en Antioquia; no hacerlo trae multas

Más de 150.000 empresarios en Antioquia deberán renovar su matrícula mercantil antes del 31 de marzo de 2026, según informó la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En total, cerca de 152.000 empresas, comercios y entidades sin ánimo de lucro están llamadas a cumplir con este trámite obligatorio en 69 municipios de su jurisdicción.



¿Qué es la renovación de matrícula mercantil?

La renovación de la matrícula mercantil es un proceso anual clave para actualizar la información en el Registro Mercantil, mantener vigente la actividad empresarial y reportar el estado actual de cada unidad productiva. Este requisito aplica sin excepción para negocios de todos los tamaños y sectores económicos en Antioquia.



Beneficios de tener la matrícula mercantil al día

De acuerdo con Sandra Milena Montes, vicepresidenta de Registros de la Cámara, este proceso permite la oponibilidad, es decir, que los empresarios puedan hacer valer ante terceros la información registrada. Esto se traduce en mayor respaldo legal y credibilidad frente a clientes, proveedores y aliados comerciales.

Además, renovar la matrícula mercantil es una oportunidad para fortalecer la imagen empresarial, acceder a créditos, participar en procesos de contratación y aprovechar programas de apoyo. “Es la carta de presentación de los empresarios y una forma de generar confianza en el mercado”, destacó la directiva.

El trámite impacta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99 % del tejido empresarial registrado en la Cámara y generan el 56 % del empleo formal en la región. Negocios como tiendas, restaurantes, peluquerías, supermercados y panaderías hacen parte de este grupo.

Casos como el de Liliana Avendaño, gerente de un supermercado en Donmatías, reflejan la importancia del proceso. Desde que formalizó su empresa en 2018, asegura que la Cámara le ha brindado acompañamiento y capacitaciones que fortalecen su operación y generan confianza en sus clientes.



¿Qué pasa si no renuevo mi matricula mercantil?

No renovar la matrícula mercantil dentro del plazo establecido puede derivar en sanciones económicas impuestas por la Superintendencia de Sociedades. Por eso, las autoridades insisten en cumplir con este requisito antes de la fecha límite para evitar multas.



¿Cómo renovar mi matricula mercantil en Antioquia?

Para facilitar el proceso, los empresarios pueden realizar la renovación de forma virtual a través del portal oficial de la Cámara, sin necesidad de desplazarse. También hay atención presencial en sedes ubicadas en Medellín y en municipios como Bello, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Caucasia y Ciudad Bolívar.



Foto: Cámara de Comercio de Medellín.

La entidad también ha dispuesto nuevos puntos de atención en Santa Rosa de Osos, Andes y el centro comercial Unicentro en Medellín, así como jornadas de Cámara Móvil en barrios y municipios. En total, serán 134 jornadas para acercar este trámite a los comerciantes en todo el territorio.

Finalmente, los recursos recaudados mediante la renovación se reinvierten en programas de fortalecimiento empresarial. La Cámara ofrece más de 74 servicios gratuitos, con una percepción de valor del 98 %, enfocados en impulsar el crecimiento y sostenibilidad de los negocios en Antioquia.

