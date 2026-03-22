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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Entre lluvias y miedo: familia en Bucaramanga teme quedar sepultada en su casa

Entre lluvias y miedo: familia en Bucaramanga teme quedar sepultada en su casa

Las rocas que han caído sobre la vivienda podrían provocar un deslizamiento mayor en cualquier momento. La familia, víctima del conflicto armado, asegura que no tiene a dónde ir y pide ayuda urgente.

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