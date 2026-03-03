En vivo
Rescatados nueve animales silvestres que eran tenidos como mascotas en finca de Calima El Darién

Rescatados nueve animales silvestres que eran tenidos como mascotas en finca de Calima El Darién

Entre las especies rescatadas hay un ocelote, monos aulladores, guacamayas azules y loros orejiamarillos, los cuales permanecían en condiciones precarias. Profesionales veterinarios evalúan su estado de salud.

