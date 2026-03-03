Rescatados nueve animales silvestres que eran tenidos como mascotas en finca de Calima El Darién

En condiciones precarias y como mascotas en una finca eran tenidos nueve ejemplares de fauna silvestre que fueron rescatados por las autoridades ambientales en zona rural de Calima El Darién, en el centro del departamento del Valle del Cauca.

El operativo, que fue adelantado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, permitió rescatar un ocelote, tres monos aulladores, tres guacamayas azules y dos loros orejiamarillos, especies que permanecían en cautiverio en espacios inadecuados, sin las condiciones mínimas para su bienestar.

“La Policía Nacional, en el Departamento de Policía Valle, con su seccional de carabineros, logra la incautación de nueve especies silvestres que se encontraban en cautiverio. Se trata de los controles que venimos realizando para la seguridad rural de nuestro departamento”, dijo el mayor Jhon Ramírez, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Valle.

Los animales fueron hallados en ambientes que no garantizaban su alimentación, movilidad ni atención veterinaria, lo que representa un grave riesgo para su salud y para la conservación de estas especies protegidas.



“Esta vez, en el sector rural de Calima El Darién, a través de los controles realizados, logramos rescatarlos. Con esto ratificamos nuestro compromiso con la protección del capital natural y reafirmamos los controles que venimos haciendo para la seguridad rural en el departamento del Valle del Cauca”, señaló el oficial.

Los ejemplares ya fueron dejados a disposición de la autoridad ambiental competente para su valoración médico-veterinaria, atención especializada y proceso de rehabilitación, con el propósito de garantizar su recuperación y evaluar su retorno a su hábitat natural en los próximos días.

