¿Listo Falcao? Estos son los convocados de Millonarios para el duelo de Sudamericana

Ambiente de final, pese que simplemente es un choque de fase previa de Copa Sudamericana, por el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios en la noche de este miércoles, 4 de marzo. El que quede vencedor de este choque será el equipo que dispute la fase de grupos de la competencia continental.

La gran pregunta que tenían los hinchas albiazules de cara a este duelo internacional era si estaría o no Falcao en la lista de convocados, pues el delantero samario se estaba recuperando de una lesión, sin embargo, el atacante sí estará en este duelo que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Falcao, delantero de Millonarios. X: @MillosFCoficial

Convocados Millonarios vs. Atlético Nacional

Porteros

Guillermo De Amores Diego Novoa

Defensas

Carlos Sarabia Édgar Elizalde Sergio Mosquera Jorge Arias Danovis Banguero Sebastián Valencia Andrés Llinás Álex M. Paz

Volantes

Carlos D. Quintero Dewar Victoria David M. Silva Rodrigo Ureña Mateo García Stiven Vega Sebastián Del Castillo Álex Castro

Delanteros

Falcao García Beckham Castro Leonardo Castro Julián Angulo Rodrigo Contreras

Director Técnico: Fabián Bustos

Convocados de Millonarios vs. Atlético Nacional // Foto: Millonarios

La influencia de Falcao en Millonarios

A sus 40 años, Falcao sin duda se volvió en uno de los amuletos más importantes del cuadro albiazul, en especial por su amplía experiencia internacional que lo posiciona como un referente no solo embajador, sino para todo el fútbol colombiano.



En total ha disputado 33 partidos con la camiseta albiazul en donde ha anotado 12 goles. Si bien, hasta ahora, no ha conquista ningún título, su presencia en el equipo ha sido clave para la confianza de sus compañeros y de la propia hinchada que lo ven como el líder en el plantel, capaz de darle ese 'plus' al plantel de cara a un duelo de alto nivel como este frente a Atlético Nacional por Copa Sudamericana.

Este clásico se disputará desde las 7:30 de la noche de este miércoles, 4 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Partido que tendrá transmisión de parte del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, o la señal habitual de ESPN y Disney Plus para este tipo de encuentros internacionales.