Once de 16 precandidatos presidenciales no han reportado ingreso y gasto: Transparencia por Colombia

Transparencia por Colombia publicó un informe sobre la financiación de las elecciones de este 2026. A solo cuatro días de las elecciones legislativas, el reporte advierte que, de los 2.890 candidatos al Congreso habilitados para entregar información financiera de sus campañas en la aplicación Cuentas Claras, solo el 33,84 % ha cumplido con este requisito.

“Aunque se observa un aumento en el número de candidatos que están rindiendo cuentas en comparación con el primer balance realizado el pasado 28 de enero, aún falta que el 66,2 % de los candidatos cumpla con el reporte de ingresos y gastos en tiempo real, en el tiempo que resta hasta el próximo domingo 8 de marzo”, señala el informe.

Además, el documento indica que los partidos con mayor número de candidatos son el Centro Democrático, el Partido de la U y Partido Oxígeno.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

“Para la Cámara de Representantes, las listas de los territorios con más curules —Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca— no han logrado que la totalidad de sus candidatos registren ingresos y gastos. En contraste, Guaviare y Putumayo, que solo cuentan con dos curules disponibles para la Cámara, son los que más han reportado ingresos o gastos”, agrega la organización.



Hasta el momento, la principal fuente de financiación de los candidatos que han entregado el reporte son recursos propios, seguidos por aportes particulares.



Precandidatos a la Presidencia

De los 16 precandidatos que participarán en las consultas interpartidistas de este 8 de marzo, solo 5 han cumplido con la obligación de reportar su información financiera.

“Solamente han cumplido con esta obligación Victoria Dávila Hoyos, Paloma Valencia Laserna, Juan Manuel Galán Pachón, Aníbal Gaviria Correa y David Andrés Luna Sánchez. En contraste, ninguno de los candidatos que participan en las consultas Frente por la Vida y De las Soluciones ha registrado información financiera en el aplicativo. Este incumplimiento resulta especialmente preocupante, no solo por la cercanía de la jornada electoral, sino porque contrasta con los llamados a la transparencia realizados durante el desarrollo de sus campañas y con la obligación establecida por el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 10753 de 2025, artículo 13”, advierte Transparencia por Colombia.

Elecciones Foto: Registraduría

En el reporte también se hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para que fortalezca las acciones de seguimiento frente a las candidaturas que aún no han cumplido con la obligación.

“Estamos frente a un mensaje preocupante para la democracia: quienes aspiran a legislar o gobernar el país no están cumpliendo con una obligación mínima de transparencia. No se puede pedir el voto ciudadano mientras se oculta el origen y el destino de los recursos de campaña. Cómo se financian las campañas anticipa cómo se ejerce el poder”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.