Blu Radio  / Nación  / Once de 16 precandidatos presidenciales no han reportado ingreso y gasto: Transparencia por Colombia

Once de 16 precandidatos presidenciales no han reportado ingreso y gasto: Transparencia por Colombia

Según Transparencia por Colombia, el 66.2 % de los candidatos al Congreso tampoco han reportado sus ingresos y gastos.

Reducir el gasto público o una reforma tributaria, ¿qué haría si es presidente?
Foto: Pexels
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

