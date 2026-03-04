En vivo
Niño burló seguridad y caminó pista de aeropuerto Cortissoz: quería ver de cerca a los aviones

El menor fue visto por los bomberos del lugar y fue puesto en un lugar seguro mientras la Policía de Infancia y Adolescencia ubicó a su madre, residente en un sector aledaño.

Niño aeropuerto Ernesto Cortissoz.png
Momentos en los que el niño estaba en la pista de aterrizaje del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 4 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

