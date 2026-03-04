Niño burló seguridad y caminó pista de aeropuerto Cortissoz: quería ver de cerca a los aviones

La motivación para cumplirse el sueño de ver a los aviones de cerca fue suficiente para un niño menor de 10 años en Barranquilla, de quien se supo este miércoles que burló toda la seguridad del aeropuerto Ernesto Cortissoz y logró quedarse durante varios minutos en el pista de aterrizaje de esta terminal, hecho que coincidió con que justo en esos instantes no hubo tránsito de aviones.

Al respecto se refirió inmediatamente la Aeronáutica Civil indicando que en realidad fue un caso ocurrido el pasado 23 de enero y por el que fue necesario un refuerzo para el cerramiento perimetral, mayor presencia de personal motorizado, fortalecimiento de cámaras de seguridad y hasta la agilización de un contrato para la instalación de luminarias adicionales.

El menor fue visto por los bomberos del lugar y fue puesto en un lugar seguro mientras la Policía de Infancia y Adolescencia ubicó a su madre, residente en un sector aledaño, y garantizó su retorno seguro al hogar.

“Según lo manifestado por el propio menor, su ingreso se habría producido por el sector contiguo a la base aérea, con la intención de acercarse a los aviones. Desde el momento del incidente, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión exhaustiva para determinar el punto de acceso y fortalecer los controles existentes”, se puede leer en un comunicado de la entidad.



“Es importante resaltar que la situación fue controlada de manera inmediata, no se registraron afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea, y el menor en ningún momento sufrió daño alguno”, agregan.

Dice al Aerocivil que no hubo afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea, que el niño no sufrió daños y que incrementaron presencia del área social para sensibilizar a padres y cuidadores sobre los riesgos que implica la entrada no autorizada a las instalaciones aeroportuarias.

“La entidad reitera su compromiso con la seguridad operacional y con el trabajo articulado con las autoridades y la comunidad, reafirmando que, ante cualquier eventualidad, existen protocolos claros y efectivos que permiten actuar de manera rápida, responsable y coordinada”, finalizan.