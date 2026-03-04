Protestas tienen paralizado el puerto de Buenaventura; advierten pérdidas millonarias

Son cientos los vehículos de carga que permanecen represados en la vía hacia Buenaventura, a la altura del sector de Agua Dulce, debido a los constantes bloqueos que se han registrado desde comienzos de esta semana. La situación estaría generando retrasos en la llegada de tractocamiones para el cargue y descargue de mercancías en el principal puerto del Pacífico colombiano, afectando de manera directa la operación logística y comercial del país.

En videos difundidos a través de redes sociales se observan extensas filas de camiones detenidos, cuyos conductores permanecen a la espera de que se habilite el paso. Dayana Conrado, secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Buenaventura, explicó que actualmente se trabaja en la búsqueda de soluciones junto al Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Tierras.

“Tenemos dos bloqueos en el corredor vial. Uno en el sector de El Gallinero, donde comunidades solicitan el cumplimiento de acuerdos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Están pidiendo la presencia de representantes en el territorio para avanzar en compromisos pendientes. También hemos tenido otras interrupciones, frente a las cuales estamos promoviendo mesas de diálogo”, indicó la funcionaria.

Por su parte, Javier Ocampo, miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, advirtió que las pérdidas económicas serían millonarias para los diferentes sectores productivos.



“La situación es caótica. Prácticamente vivimos encerrados porque no hay salida constante. Los bloqueos afectan el comercio, el turismo y el comercio exterior. En la Cámara de Comercio somos cerca de 18 mil afiliados que podrían estar perdiendo hasta 800 millones de pesos diarios”, manifestó Ocampo.

El panorama preocupa aún más al gremio transportador. Marisol Hincapié, vocera del sector, aseguró que algunos conductores contemplan dejar de operar en Buenaventura.

“Estamos cansados. No sabemos qué hacer frente a tantos bloqueos. Perdemos tiempo y dinero. Incluso se ha planteado trasladar operaciones hacia otros puertos del país”, señaló la vocera del gremio de transporte de carga.

Aunque la administración distrital insiste en las mesas de diálogo, los bloqueos persisten, como en el caso de la comunidad de La Triana, que protesta por la falta del servicio eléctrico, manteniendo en vilo la movilidad hacia el puerto.

