En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Protestas tienen paralizado el puerto de Buenaventura; advierten pérdidas millonarias

Protestas tienen paralizado el puerto de Buenaventura; advierten pérdidas millonarias

Gran cantidad de tractocamiones permanecen represados en la vía, lo que genera preocupación en el gremio de transportadores.

cientos de vehículos de carga q permanecen represados en la vía hacia Buenaventura debido a bloqueos.
Cientos de vehículos de carga q permanecen represados en la vía hacia Buenaventura debido a bloqueos.
Foto: Tomada de redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad