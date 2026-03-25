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Blu Radio  / Opinión  / Fiscalía va por 'Iván Márquez' y por el 'Zarco Aldinever' por ordenar magnicidio de Miguel Uribe

Fiscalía va por 'Iván Márquez' y por el 'Zarco Aldinever' por ordenar magnicidio de Miguel Uribe

'Iván Márquez' ha intentado bajar su perfil, haciendo crecer versiones sobre su delicado estado de salud tras un atentado que sufrió hace varios años en territorio venezolano.

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