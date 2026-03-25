Fiscalía va por 'Iván Márquez' y por el 'Zarco Aldinever' por ordenar magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía no cree en la teoría según la cual 'Iván Márquez' y 'El Zarco Aldinever' están muertos o fuera de combate y por eso ordenó su captura y ofreció una recompensa de cinco mil millones de pesos por información que lleve a su detención, como responsables de haber ordenado el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Los máximos cabecillas de la autodenominada Segunda Marquetalia, que es un grupo criminal creado por antiguos integrantes de las Farc que traicionaron el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, fueron los responsables de ordenar el asesinato de Uribe Turbay, para lo cual destinaron mil millones de pesos para los sicarios, según la confesión de alias El Viejo, un curtido criminal recién salido de la cárcel.

'Iván Márquez' ha intentado bajar su perfil, haciendo crecer versiones sobre su delicado estado de salud tras un atentado que sufrió hace varios años en territorio venezolano. Hoy la Fiscalía no cree en esas teorías y por eso intensifica en compañía de la Policía, su búsqueda para que comparezca ante la justicia colombiana.

En el caso del Zarco Aldinever, de manera conveniente se dijo sin pruebas que supuestamente había muerto en una emboscada cometida por el ELN, el 13 de agosto del año pasado, apenas dos días después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, tras luchar por su vida durante más de dos meses. Sin embargo, el cuerpo nunca apareció y no hay más elementos que permitan confirmar ese hecho.



Según la Fiscalía, el 'Zarco Aldinever' fue la persona que directamente le ordenó a alias Yako que ejecutara el magnicidio de Miguel Uribe, con el fin de “ocasionar un impacto sobre la democracia y sobre los procesos políticos del país”.

Iván Márquez, Jesús Santrich y otros criminales decidieron traicionar el acuerdo del Teatro Colón, se escaparon a Venezuela cuando fueron descubiertos volviendo a traficar cocaína y aupados por el dictador Nicolás Maduro, crearon una nueva guerrilla en 2019 y desde territorio venezolano planificaron y ordenaron el magnicidio de Uribe Turbay.

Tanto el presidente Gustavo Petro como su candidato a la presidencia, Iván Cepeda, desde hace años insistieron en defender a Márquez, Santrich y compañía bajo la teoría del supuesto entrampamiento por parte de la DEA y del entonces fiscal general Nestor Humberto Martínez. De hecho, desde comienzos del gobierno Petro en 2022 y hasta noviembre de 2024 hubo una mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia.

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Vale la pena recordar también que Iván Márquez, Jesús Santrich, el Zarco Aldinever y alias Yako, estuvieron sometidos a la JEP y todos se burlaron de los beneficios que les dio el acuerdo de paz. Pese a ello, el gobierno Petro les dio una nueva oportunidad de negociación que también traicionaron.

A propósito, el gobierno sigue sin explicar por qué si desde noviembre de 2024 no había negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia, solamente revocó el estatus de miembro negociador al Zarco Aldinever en julio de 2025, un mes después de consumado el atentado contra Miguel Uribe Turbay.