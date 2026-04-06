Galán rechaza libertad para cabecilla de banda que le capturaron 23 miembros en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó duramente al Gobierno nacional tras la solicitud de libertad a la Fiscalía en favor de alias 'Montañero', señalado como cabecilla de la banda criminal 'Los Mesa'.

Las declaraciones de Galán se dieron al resaltar un operativo en el que la Dijín, la Fiscalía y la Policía, con apoyo de la Alcaldía, lograron la captura de 23 integrantes de esta organización delincuencial, que tiene origen en Bello, departamento de Antioquia, y presencia en varias regiones del país, incluida Bogotá, donde opera desde hace más de 12 años.

Entre los capturados hay ocho presuntos sicarios, uno de ellos señalado de participar en cerca de 50 homicidios en Colombia.

Capturan a 'Los Mesa' en Bogotá Policía Nacional de Colombia

Según las autoridades, la banda se dedicaba a delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.



De acuerdo con la investigación, los integrantes de ‘El Mesa’ estarían implicados en al menos seis homicidios recientes. El alcalde recordó el hallazgo de dos cuerpos en la vía Suba-Cota el año pasado, crimen que, según dijo, habría sido cometido por miembros de esta estructura criminal.

Galán criticó lo que calificó como una incoherencia en la política criminal del país, al asegurar que mientras las autoridades locales combaten a esta organización, el Gobierno estaría beneficiando a su máximo líder. “Así es muy jodido luchar contra la delincuencia”, expresó el alcalde, con evidente molestia.