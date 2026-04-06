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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Galán rechaza libertad para cabecilla de banda que le capturaron 23 miembros en Bogotá

Galán rechaza libertad para cabecilla de banda que le capturaron 23 miembros en Bogotá

La Policía Metropolitana capturó a 23 miembros de la banda 'Los Mesa', mientras al tiempo el Gobierno liberaba a su cabecilla tras lo nombrarlo gestor de paz.

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