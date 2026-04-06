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Agente infiltrado llevó a la captura de 23 criminales de ‘Los Mesa’: hay sicarios de embolsados

La estructura que delinquía desde 2012 en Bogotá y otras regiones, movía cerca de $550 millones mensuales y estaría implicada en homicidios, narcotráfico y desapariciones forzadas.

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