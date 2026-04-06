Agente infiltrado llevó a la captura de 23 criminales de ‘Los Mesa’: hay sicarios de embolsados

La Policía logró la captura de 23 integrantes de ‘El Mesa’, una peligrosa estructura criminal señalada de cometer homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes, desapariciones forzadas y porte ilegal de armas en distintas zonas del país.

El resultado se dio tras más de un año de investigación que incluyó labores de agente encubierto, interceptaciones telefónicas, análisis de información, entrevistas y seguimientos judiciales, lo que permitió identificar el funcionamiento interno de esta organización criminal, considerada altamente violenta en su lucha por el control territorial.

Las capturas se llevaron a cabo mediante 15 diligencias de registro y allanamiento en localidades de Bogotá como Suba, así como en municipios de Soacha y Chiriguaná, en el departamento del Cesar. En total, 18 personas fueron detenidas en estos operativos, 17 por orden judicial y una en flagrancia, mientras que otras cinco fueron capturadas en acciones coordinadas en diferentes regiones del país.

Según las autoridades, al menos cuatro de los capturados se desempeñaban como sicarios en Bogotá, encargados de ejecutar homicidios selectivos bajo órdenes directas de los cabecillas. Entre ellos figura alias ‘Nías’, señalado jefe de sicarios, con un prontuario de aproximadamente 10 años y presunta responsabilidad en más de 50 homicidios en distintas zonas del país.



Capturan a 'Los Mesa' Policía Nacional

También fue capturado alias ‘Alejo’, identificado como coordinador principal de la organización en Bogotá y quien, de acuerdo con la investigación, ordenaba las ejecuciones; alias ‘Tavo’, encargado de la planeación y ejecución de homicidios contra personas que intentaban vender droga sin autorización en territorios controlados por la estructura; y alias ‘Andrés’, quien transportaba armas, droga y miembros del grupo bajo la fachada de taxista.

La investigación permitió establecer que esta organización, originaria de Bello, Antioquia, incursionó en Bogotá desde 2012, utilizando viviendas arrendadas por cortos periodos como centros de acopio de armas y estupefacientes. Desde allí, dosificaban y distribuían la droga en sectores como La Gaitana, Lisboa, Bilbao, Santa Cecilia y otros barrios de la capital.

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Además, implementaban estrategias de rotación constante de coordinadores para evitar ser detectados y mantener el control de sus operaciones, que incluían homicidios selectivos y disputas por el dominio del microtráfico.

A ‘El Mesa’ se le atribuyen al menos seis homicidios recientes, entre ellos los ocurridos en marzo de 2025 en la vía Cota, donde fueron hallados cuerpos embolsados, un hecho que generó alarma en la región.

Durante los operativos también fueron capturados alias ‘Pekus’, señalado como dinamizador de la expansión criminal en varios departamentos y presunto responsable de diez homicidios y tres desplazamientos forzados, así como otros integrantes conocidos como “Nene”, “El Mechudo”, “Pachito” y “Amarillo”, vinculados a actividades de microtráfico, extorsión y asesinatos selectivos.

