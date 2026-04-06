Ojo: Cierre total de puente de la Cordialidad desde este lunes hasta el 6 de mayo en Barranquilla

A partir de este lunes 6 de abril se ejecutará un cierre total temporal en el puente de la Cordialidad, específicamente a la altura de la vía que une a Galapa con la avenida Circunvalar.

La medida, que se extenderá hasta el próximo miércoles 6 de mayo, responde a la necesidad de adelantar importantes obras de mantenimiento en la infraestructura.

Ante esta restricción vial que afectará el flujo habitual en uno de los puntos clave de la zona metropolitana, las autoridades han habilitado un plan de desvíos para los conductores:



Desvíos recomendados

Si usted transita por la Troncal del Caribe en sentido Galapa–Barranquilla y se dirige hacia la Circunvalar, no podrá realizar el giro directo habitual.

En su lugar, deberá continuar por el puente y utilizar los retornos habilitados (conocidos como "orejas") para reincorporarse en el sentido Barranquilla–Soledad.



En ese sentido: “deberán seguir por el puente y girar a la derecha por la oreja que conecta con la Circunvalar en sentido Soledad–Barranquilla. Posteriormente, deberán continuar y girar nuevamente a la derecha para tomar la oreja que asciende al puente en sentido Barranquilla–Galapa.

Finalmente, deberán girar a la derecha por la oreja que conecta el puente con la avenida Circunvalar en sentido Barranquilla–Soledad, para retomar su ruta habitual", se recomendó.

Asimismo, en los puntos de cierre se contará con “la presencia de auxiliares de tránsito debidamente identificados, quienes orientarán a conductores y peatones sobre las maniobras de circulación y las rutas de desvío establecidas”.