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Ojo: Cierre total de puente de la Cordialidad desde este lunes hasta el 6 de mayo en Barranquilla

La medida, que se extenderá hasta el próximo miércoles 6 de mayo, responde a la necesidad de adelantar importantes obras de mantenimiento en la infraestructura

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