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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cae en Barranquilla ‘Alambrito’, enlace entre Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Costeños

Cae en Barranquilla ‘Alambrito’, enlace entre Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Costeños

Según la Policía, Rafael Palma era jefe de seguridad del cabecilla de las 'Autodefensas Conquistadoras de la Sierra', alias ‘Naín’.

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