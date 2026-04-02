Cae en Barranquilla ‘Alambrito’, enlace entre Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Costeños

En Barranquilla, unidades de la Dijín de la Policía, lograron la captura de alias ‘Alambrito’, importante cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS).

Según información de las autoridades, el sujeto estaba en la ciudad para concretar alianzas con el grupo delincuencial de Los Costeños.

La captura de Rafael Palma Moreno, alias ‘Alambrito’, fue confirmada por el director de la Policía, el general William Rincón, en su cuenta de X.

Destaca el general Rincón que Palma Moreno, cabecilla de zona de la estructura criminal ‘Javier Cáceres’ de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, es requerido por el delito de concierto para delinquir, tiene una trayectoria criminal de seis años y era el jefe de seguridad del cabecilla de ese grupo Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, señalado por las autoridades de ser el responsable de una masacre en La Guajira.



Agregó el alto oficial que alias ‘Alambrito fue enviado a Barranquilla para establecer alianzas con el grupo delincuencial de Los Costeños, con el fin de expandir su accionar delictivo.

Se conoció que los investigadores le venían haciendo seguimiento a Palma Moreno tres meses atrás, hasta que finalmente fue capturado en una vivienda de la capital de Atlántico sin oponer resistencia.

Con este golpe se debilita más la estructura criminal de los también conocidos como ‘Los Pachenca’, grupo delincuencial organizado que en el departamento del Magdalena y el norte de La Guajira tiene a alias ‘Naín’ como uno de sus cabecillas.