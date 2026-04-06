Sale a la luz nueva hipótesis del accidente en el peaje Casablanca, vía Zipaquirá-Ubaté: 5 muertos

Una tragedia vial marcó el inicio de la Semana Santa en Cundinamarca. El pasado 1 de abril de 2026, un accidente en el peaje Casablanca, en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté, dejó cinco personas muertas y 21 heridas, luego de que un camión tipo carrotanque que transportaba leche perdiera el control y arrollara varios vehículos que permanecían en fila.

De acuerdo con los reportes preliminares, el impacto generó una explosión seguida de un incendio, que comprometió varios automotores en el lugar. Organismos de emergencia atendieron la situación y trasladaron a los heridos a centros asistenciales de la región, mientras se controlaban las llamas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identidad de las víctimas fatales. Cuatro de ellas pertenecían a una misma familia: Adelaida Pereira Garcés (46 años), Rosalba Garcés Ríos (64), Fredy Alfredo León Narváez (43) y Luz Amanda Pereira Garcés (41). La quinta víctima corresponde a un menor de edad.

Tras conocerse el hecho, habitantes de municipios cercanos realizaron una velatón en el sector para rendir homenaje a los fallecidos.



Sobre las circunstancias del siniestro, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que el vehículo presentaba fallas desde kilómetros antes del peaje. “Ya se han conocido videos e información de que dos kilómetros antes… él ya venía con dificultades con el control del vehículo”, afirmó.

Según agregó, el conductor habría impactado otros vehículos en el trayecto y, segundos antes del choque, se lanzó del camión, sobreviviendo con heridas leves.

Aunque inicialmente la hipótesis apuntaba a una posible falla en los frenos, nuevas versiones de las autoridades replantean lo ocurrido. En entrevista con Noticias Caracol, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de la Policía de Tránsito y Transporte, indicó que la principal línea de investigación se centra en la pérdida de control del vehículo por parte del conductor.

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“La hipótesis inicial está enfocada a eso: uno, a la pérdida del control del vehículo por parte del conductor y, dos, al uso excesivo del sistema de frenos”, precisó el oficial.