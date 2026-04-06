En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Sale a la luz nueva hipótesis del accidente en el peaje Casablanca, vía Zipaquirá-Ubaté: 5 muertos

Sale a la luz nueva hipótesis del accidente en el peaje Casablanca, vía Zipaquirá-Ubaté: 5 muertos

Aunque inicialmente la hipótesis apuntaba a una posible falla en los frenos, nuevas versiones de las autoridades replantean lo ocurrido en el accidente en el peaje Casablanca, en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté.

Publicidad

Publicidad

Publicidad