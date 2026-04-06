En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cayó criminal del ELN vinculado a secuestros y extorsiones: también tenía vínculo con ‘Los Shottas’

Cayó criminal del ELN vinculado a secuestros y extorsiones: también tenía vínculo con ‘Los Shottas’

El joven, de 21 años, sería pieza clave en actividades criminales en la Comuna 12 de Buenaventura.

Cayó criminal del ELN vinculado a secuestros y extorsiones: también tenía vínculo con ‘Los Shottas’
Cayó criminal del ELN vinculado a secuestros y extorsiones: también tenía vínculo con ‘Los Shottas’
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad