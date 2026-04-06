Cayó criminal del ELN vinculado a secuestros y extorsiones: también tenía vínculo con ‘Los Shottas’

En una operación conjunta entre la Armada y el CTI de la Fiscalía, fue capturado un hombre de 21 años señalado de ser presunto integrante del ELN en el Distrito Especial de Buenaventura. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Retén, ubicado en la Comuna 12, donde tropas del Gaula Militar Buenaventura hicieron efectiva la orden judicial contra el sujeto por el delito de secuestro extorsivo.

De acuerdo con información de Inteligencia Naval, el capturado no solo tendría vínculos con el ELN, sino que también estaría relacionado con el Grupo Delincuencial Organizado 'Los Shottas', estructura criminal que delinque en esta zona del país. Según las autoridades, su rol dentro de estas organizaciones estaría enfocado en la ejecución de actividades relacionadas con secuestro y extorsión.

Foto tomada de redes sociales

Las investigaciones indican que el joven habría sido uno de los principales dinamizadores del secuestro de dos personas en 2025, quienes fueron retenidas, agredidas e intimidadas mientras se exigían altas sumas de dinero a sus familiares a cambio de su liberación. Posteriormente, las víctimas fueron rescatadas en una operación adelantada por el Gaula Militar.

Tras su captura, el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos que se le imputan en el proceso de judicialización.