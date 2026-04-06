Bogotá colapsada por manifestaciones HOY: TransMilenio confirmó bloqueos en importante vía

Este lunes 6 de abril, desde las primeras horas de la mañana, TransMilenio ha enfrentado afectaciones en su servicio en la Autopista Sur y la avenida Primero de Mayo.

Luego de un largo fin de semana por Semana Santa, la normalidad en Bogotá comienza a retomarse; sin embargo, manifestaciones en el sur de la capital han colapsado la movilidad en la avenida Primero de Mayo, obligando a los ciudadanos a bajarse de los articulados y caminar para poder llegar a sus destinos.



TransMilenio confirma afectaciones en sus servicios

Sobre las 8:20 de la mañana de este lunes, Bogotá Tránsito confirmó que trabajadores de las obras del metro de Bogotá se manifiestan en zonas del sur de la capital. Ante esto, en la Autopista Sur con calle 16 Sur, en sentido norte-sur, se han generado afectaciones en la calzada mixta.

[08:30 a.m.]⚠️ Manifestantes se ubican en la Autosur con calle 16 Sur, ambos sentidos de la vía y generan afectación en la calzada mixta y exclusiva.



🔂Rutas Alternas:

✅Calle 8 Sur

✅Carrera 27



👮🏼‍♂️Unidades de Grupo Guía y Agentes Civiles gestiona la movilidad en el punto. https://t.co/cXyTUZMKud pic.twitter.com/4m9EGQxrLo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 6, 2026

Si bien unidades del Grupo Guía y agentes civiles gestionan la movilidad en el punto afectado, han recomendado tomar rutas alternas para evitar trancones; entre ellas, la calle 8 Sur y la carrera 27.



Por otra parte, TransMilenio activó el contraflujo en la flota troncal de la avenida Primero de Mayo con NQS debido a la presencia de manifestantes. Por lo tanto, recomiendan tener paciencia mientras se estabiliza la movilidad del sistema de transporte público.

Adicionalmente, TransMilenio reveló que detiene la flota troncal en sentido sur-norte antes de la Av. Primero de Mayo, y norte-sur a la altura de la estación Santa Isabel. Por lo tanto, los desvíos irán al sector de Matatigres; se recomienda tomar medidas debido a la presencia de manifestantes sobre el corredor del sistema.

⏰#TMAhora (8:22 a.m.)



📍 Avenida Primero de Mayo con NQS



🚨Activamos el contraflujo para la flota Troncal debido a la presencia de manifestantes sobre el corredor. pic.twitter.com/jZAlwB39fP — TransMilenio (@TransMilenio) April 6, 2026

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Accidente en Puente Aranda también afectó la movilidad

Además de las manifestaciones que mantienen a TransMilenio en dificultades, varios siniestros en Bogotá han complicado la movilidad en la capital, generando fuertes trancones y afectaciones en la circulación mixta de la ciudad.

Sobre las 7 de la mañana, dos motocicletas chocaron, dejando afectación en dos carriles en la localidad de Puente Aranda, más exactamente en la avenida Américas con carrera 62, en sentido occidente-oriente.

[07:00 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre dos motocicletas en la localidad de Puente Aranda, Av. Américas con Carrera 62, sentido Occidente -Oriente.



⚠️ Afectación de dos carriles⛔



👮‍♂️Grupo Guía gestiona la movilidad y unidad de Tránsito. pic.twitter.com/9MubUNKcIB — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 6, 2026

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Por su parte, a la misma hora, otro siniestro tuvo como protagonistas a un automóvil y una motocicleta, esta vez en la localidad de Kennedy, en la avenida Ciudad de Cali con calle 8, en sentido norte-sur.

Además, en la localidad de San Cristóbal, otro accidente protagonizado por dos motocicletas ocurrió en la avenida carrera 10 con avenida Primero de Mayo, en sentido sur-norte, dejando la afectación de un carril. Pese a esto, el Grupo Guía ya gestiona la movilidad en estos sectores para mejorar las condiciones de tránsito en la ciudad.

