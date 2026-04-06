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Bogotá colapsada por manifestaciones HOY: TransMilenio confirmó bloqueos en importante vía

Protestas en el sur generan caos en TransMilenio obligan a usuarios a bajarse y caminar mientras autoridades activan desvíos.

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