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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a falso militar que extorsionaba a comerciantes en Bucaramanga

Capturan a falso militar que extorsionaba a comerciantes en Bucaramanga

El capturado, conocido con el alias de “Mincho”, utilizaba la suplantación de autoridad para exigir dinero a sus víctimas bajo amenazas.

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