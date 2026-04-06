Capturan a falso militar que extorsionaba a comerciantes en Bucaramanga

En medio de la preocupación por el aumento de casos de extorsión en el departamento de Santander, tropas del Gaula Militar Chicamocha lograron la captura en flagrancia de un hombre que se hacía pasar por integrante de las Fuerzas Militares para intimidar a comerciantes en Bucaramanga.

El capturado, conocido con el alias de 'Mincho', utilizaba la suplantación de autoridad para exigir dinero a sus víctimas bajo amenazas. Durante el operativo, las autoridades le incautaron una granada de fragmentación, una pistola traumática, 12 cartuchos traumáticos, un carné falso y dos teléfonos celulares, elementos que presuntamente utilizaba para cometer los delitos.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de modalidades de extorsión han venido generando alarma en Santander, especialmente en zonas comerciales donde los delincuentes buscan intimidar a pequeños y medianos empresarios.

La captura se produce en un contexto en el que la extorsión sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto en el departamento. En los últimos años, Santander ha registrado un incremento en las denuncias por este delito, con modalidades que incluyen llamadas intimidatorias, suplantación de miembros de la fuerza pública y exigencias económicas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.



Gaula captura a un falso militar que extorsionaba a comerciantes de Bucaramanga. Se trata de alias 'Mincho', quien suplantaba a integrantes de las Fuerzas Militares para intimidar y exigir dinero. Tenía una granada, una pistola traumática y un carnet falso #MañanasBlu pic.twitter.com/AOJrLNQLoJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 6, 2026

Las autoridades han reiterado que muchas de estas estructuras delictivas operan bajo engaño, utilizando identidades falsas o haciéndose pasar por grupos armados ilegales para generar temor entre la ciudadanía.

En ese sentido, el Gaula Militar y la Policía Nacional de Colombia hicieron un llamado a los comerciantes y ciudadanos en general a denunciar cualquier intento de extorsión a través de las líneas habilitadas, y a no entregar dinero ante este tipo de presiones.

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Las autoridades continúan desarrollando operaciones en el área metropolitana de Bucaramanga y otros municipios de Santander para contrarrestar este delito y garantizar la seguridad de la población.

