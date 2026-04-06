Cinco estaciones del sistema de transporte vandalizadas en Bucaramanga serán recuperadas

La Alcaldía de Bucaramanga anunció una inversión cercana a los $13.000 millones para la recuperación de cinco estaciones del sistema de transporte masivo, en medio del proceso de transformación que adelanta el Sitme.

De acuerdo con el gerente del Sitme, Emiro Castro, los recursos serán destinados a la intervención de estaciones estratégicas como Quebradaseca, Chorreras, San Mateo, La Isla y Provenza, además de mejoras puntuales en portales de transferencia como el Portal del Norte.

El gerente explicó que, más allá de una simple adecuación física, el proyecto contempla una renovación tecnológica y estructural de las estaciones, con materiales diseñados para resistir el vandalismo y reducir el robo de elementos.

“No vamos a utilizar vidrio en las puertas y reduciremos al mínimo el uso de aluminio y acero galvanizado. La idea es que sean funcionales, estéticas y que no representen valor comercial para evitar su hurto”, señaló.



El anuncio se da en el marco de la firma de la Declaración de Movilidad Metropolitana, en la que participaron los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, con el objetivo de avanzar en un modelo de transporte más eficiente e integrado.

Como parte de esta estrategia, también se puso en marcha la nueva aplicación del sistema, que permitirá a los usuarios consultar información en tiempo real, planear sus viajes y acceder a opciones de recaudo electrónico.

Además, el plan contempla la integración de empresas de transporte colectivo como Transgirón, Transpiedecuesta, Unitransa, Cotrander y Transcolombia, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la operación.

Publicidad

Desde este lunes 6 de abril entraron en operación dos nuevas rutas estratégicas que buscan fortalecer la conectividad en el área metropolitana.

Una de ellas es la ruta PTB, que conectará Provenza Occidental, Real de Minas y el centro de la ciudad con la Universidad Industrial de Santander (UIS). Su recorrido incluye puntos clave como el Terminal de Transporte, el sector de Acrópolis y estaciones como Chorreras, San Mateo y Quebradaseca.

En sentido contrario, la ruta realizará su retorno desde la UIS hacia Provenza Oriental, pasando por corredores como la carrera 15, la calle 45, las Unidades Tecnológicas de Santander y el sector de Real de Minas.

Publicidad

Por su parte, la ruta PTN conectará el Portal del Norte con el centro y Provenza Occidental, y en su retorno integrará Provenza Oriental con el norte de la ciudad. Este servicio operará por corredores estratégicos como la carrera 15, Quebradaseca y el viaducto García Cadena.

El gerente del sistema también hizo un llamado a los alcaldes del área metropolitana para que se sumen a este proceso con inversiones en estaciones ubicadas en otros municipios, especialmente en sectores como Cañaveral, Lagos y el portal de Piedecuesta.

Finalmente, anunció que se trabaja con el sector privado y la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la estructuración de un concurso que permita recuperar otras estaciones mediante alianzas comerciales, principalmente a través de esquemas de publicidad.