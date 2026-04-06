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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cinco estaciones del sistema de transporte vandalizadas en Bucaramanga serán recuperadas

Cinco estaciones del sistema de transporte vandalizadas en Bucaramanga serán recuperadas

La Alcaldía de Bucaramanga anunció una inversión de $13.000 millones para recuperar las cinco estaciones del Sistema de Transporte Metropolitano.

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