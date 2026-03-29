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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía y Concejo de Bucaramanga chocan por millonario empréstito para obras viales

Alcaldía y Concejo de Bucaramanga chocan por millonario empréstito para obras viales

La suspensión del debate en el Concejo de Bucaramanga desató un fuerte cruce de acusaciones entre el alcalde Cristian Portilla y cabildantes, en medio de la discusión sobre obras viales para la ciudad, donde incluso un diputado fue señalado.

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