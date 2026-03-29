Alcaldía y Concejo de Bucaramanga chocan por millonario empréstito para obras viales

Un nuevo pulso político se desató en Bucaramanga tras la suspensión del debate del empréstito por $530.000 millones que busca financiar obras de infraestructura vial en la ciudad.

El alcalde Cristian Portilla lanzó duras críticas contra algunos concejales, a quienes acusó de frenar el desarrollo con desinformación.

“En los últimos días algunos concejales, con mentiras, han buscado frenar el avance de Bucaramanga, una ciudad que lleva más de una década sin obras viales y cerca de 50 años con la misma red semafórica”, afirmó.

"Algunos concejales con mentiras se oponen al desarrollo vial de Bucaramanga": alcalde @Cportilla40 tras suspensión de debate de empréstito de $530.00 millones para obra de infraestructura #VocesySonidos pic.twitter.com/xb8J9uWk8r — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 28, 2026

El mandatario también aseguró que se han difundido versiones falsas sobre la inexistencia de diseños y cuestionó el uso de temas sensibles, como el bienestar animal, para “desinformar e incitar al odio”, advirtiendo que estos hechos deberían ser conocidos por las autoridades.



Además, expresó su solidaridad con el concejal Henry Gamboa, quien, según indicó, ha recibido amenazas que incluso involucran a su familia. Desde el Concejo, el cabildante Diego Lozada respondió a los señalamientos del alcalde y defendió el debate adelantado por la corporación.

Les comparto nuestra posición respecto de lo que pasó ayer en el @ConcejoBGA_. Dos intervenciones en la que le hablamos #SinCarreta a Bucaramanga, así los extremos se incomoden. pic.twitter.com/YeKOPQLMfM — Diego Lozada - Concejal Bucaramanga (@DiegoALozada) March 29, 2026

“Ese populismo que tiene secuestrada a la ciudad, tanto de derecha como de izquierda, le dice a la ciudadanía que no somos capaces de debatir con argumentos”, afirmó.

Publicidad

En medio de su intervención, Lozada también cuestionó la participación del diputado Danovis Lozano, a quien señaló directamente de intervenir en el debate local ya en varias ocasiones y que ningún concejal se ha presentado en la Asamblea.

“Hago un llamado al diputado Danovis Lozano, no nos pueden pasar por encima a 19 concejales. Vengan a darle la cara a la ciudadanía con argumentos, en vez de hacer ejercicios populistas, en redes sociales; no me da miedo decirle de frente”, expresó.

El concejal insistió en que la discusión debe darse con respeto y de frente, y rechazó que se descalifique el trabajo del Concejo. “Bucaramanga merece un debate serio, no ataques ni señalamientos en redes sociales”, puntualizó.