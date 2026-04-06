"Codirectores no deben obedecer órdenes": José Antonio Ocampo por pelea de Gobierno con BanRep

En diálogo con Mañanas Blu, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunció sobre la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. Ocampo, quien es uno de los firmantes de la reciente carta enviada por destacados economistas al presidente Gustavo Petro, enfatizó que el respeto a la institucionalidad monetaria es fundamental para la estabilidad del país.



Independencia y funciones de la Junta Directiva

Uno de los puntos centrales de la intervención de Ocampo fue la delimitación de las funciones del ministro de Hacienda dentro del emisor. Según el exministro, el titular de la cartera de Hacienda tiene la responsabilidad de presidir la junta, pero esto conlleva el deber ineludible de aceptar las decisiones que tome la mayoría de sus miembros.

José Antonio Ocampo Foto: Twitter @MinHacienda

Aunque la Constitución y la Corte Constitucional exigen una coordinación con la política económica general, incluyendo variables como el empleo y la actividad económica, Ocampo aclaró que la prioridad actual debe ser el control de los precios.



Autonomía de los codirectores frente al Ejecutivo

El exministro fue enfático al señalar que los miembros de la junta, independientemente de quién los nombre, deben actuar con total autonomía. Citó como ejemplo el caso de la doctora Olga Lucía Acosta, cuyo nombre él mismo sugirió al presidente Petro para su nombramiento.

Ocampo recalcó que Acosta, al igual que los demás codirectores, no tiene por qué obedecer órdenes directas del presidente de la República ni del ministro de Hacienda.



Experiencia histórica en el Ministerio de Hacienda

Para respaldar su posición, Ocampo recordó su propia trayectoria bajo la administración del expresidente Juan Manuel Santos, señalando que, a pesar de su designación política, mantuvo siempre su criterio técnico. "Yo nunca obedecí ninguna orden del ministro de Hacienda", afirmó, subrayando que el comportamiento independiente es lo que se espera de cualquier profesional en dichos cargos de alta responsabilidad estatal.

Actualmente, aunque la reactivación económica sigue en marcha, Ocampo advierte que el panorama es más débil que en periodos anteriores, lo que obliga al Banco de la República a actuar con cautela frente a las presiones del Gobierno para acelerar la reducción de tasas.



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