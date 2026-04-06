En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / "Codirectores no deben obedecer órdenes": José Antonio Ocampo por pelea de Gobierno con BanRep

"Codirectores no deben obedecer órdenes": José Antonio Ocampo por pelea de Gobierno con BanRep

Según el exministro, el titular de la cartera de Hacienda tiene la responsabilidad de presidir la junta, pero esto conlleva el deber ineludible de aceptar las decisiones que tome la mayoría de sus miembros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad