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Blu Radio  / Economía  / "Incumple la Constitución": Ocampo cuestiona a minhacienda por retiro del Banco de la República

"Incumple la Constitución": Ocampo cuestiona a minhacienda por retiro del Banco de la República

El exministro de Haciendo vio la decisión de Germán Ávila como un motivo de alerta sobre del futuro de la economía del país y su incumplimiento en las leyes constitucionales de su rol.

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