"Incumple la Constitución": Ocampo cuestiona a minhacienda por retiro del Banco de la República

Luego de que este martes, 31 de marzo, el Banco de la República decidiera aumentar sus tasas de interés en 100 puntos básicos, llevándolas a 11.25 %, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, rompió relaciones y salió de la junta directiva en un hecho que calificó de “afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país”.

“En estas circunstancias, el Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la Junta Directiva que se realiza en el día de hoy del Banco de la República y establecer claramente entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa que solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país”, dijo.

José Antonio Ocampo Foto: Twitter @MinHacienda

Esto encendió alamar frente al futuro económico del país y, en especial por un fallo constitucional por parte del ministro tras esta decisión, que, en diálogo con Recap de Blu Radio, José Antonio Ocampo, primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro, cuestionó como un fallo en sus funciones públicas y que “incumple la Constitución”.

“A mi juicio sí lo está incumpliendo (mandato constitucional) porque el ministro de Hacienda está claramente denominado en la ley como el quien preside la junta directiva del Banco de la República, y, además, esto responde a una norma constitucional en la cual el Gobierno también participa en las decisiones de la junta directiva, o sea, del Banco de la República, porque la política monetaria tiene que ser hecha en coordinación con la política económica general. Así dice nuestra Constitución”, puntualizó.



El exfuncionario, que fue el primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro, explicó que la presencia del titular de esa cartera no es solo protocolaria, sino una pieza clave para garantizar la coordinación entre la política monetaria del Banco y la política económica general del Ejecutivo.

Banco de la República aumenta en 100 puntos básicos la tasa de interés Fotos: Blu Radio

Según explicó, en los casi 35 años de autonomía del Banco de la República, ha habido múltiples desacuerdos entre ministros de Hacienda y la Junta Directiva, pero ninguno había derivado en un retiro indefinido del funcionario encargado de presidir ese órgano.

“Ha habido más de un momento en el cual la Junta no estaba de acuerdo con el ministro de Hacienda. Y eso no significa que el ministro se retira de la Junta”, sostuvo.

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Asimismo, Ocampo respaldó la postura de cautela del Banco de la República frente a la inflación, debido a que sí bien se muestra señales de desaceleración, no hay una recesión que justifique reducir las tasas de interés, sino que se vuelven una necesidad de evitar un aumento. Para el exministro, el principal problema en este momento sigue siendo el comportamiento de los precios, y por eso respaldó la preocupación del Banco.