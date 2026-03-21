Golpe a la extorsión en Cali y el norte del Valle: cinco capturados por exigir millonarias sumas

En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en actividades de extorsión en Cali y municipios del norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por el Gaula Militar Valle, cuatro de los detenidos fueron ubicados en los barrios El Cedro y Nápoles, en Cali, donde presuntamente venían intimidando a comerciantes para exigirles pagos entre 10 y 40 millones de pesos, dependiendo de su actividad económica.

En un segundo operativo, fue capturado otro hombre en el norte del departamento, quien sería integrante de un grupo de delincuencia común organizada conocido como “Águila 38”. Este sujeto estaría vinculado con casos de extorsión y secuestro a ganaderos en municipios como Roldanillo y Versalles, así como en sus zonas rurales.

Según el coronel Mauricio Medina, comandante del Gaula Militar Valle, estas capturas hacen parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión. “Gracias a una operación coordinada e interinstitucional logramos la captura de estos sujetos, quienes presuntamente integraban grupos de delincuencia común organizada y venían afectando a comerciantes y ganaderos en la región”, señaló.



Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.