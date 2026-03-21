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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Golpe a la extorsión en Cali y el norte del Valle: cinco capturados por exigir millonarias sumas

Golpe a la extorsión en Cali y el norte del Valle: cinco capturados por exigir millonarias sumas

Los detenidos habrían cobrado hasta 40 millones de pesos a comerciantes y estarían vinculados con secuestros a ganaderos en la región.

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