Condena en segunda instancia contra alias 'Botalón', exparamilitar designado como gestor de paz

Condena en segunda instancia contra alias 'Botalón', exparamilitar designado como gestor de paz

El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó en segunda instancia la condena contra Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”, al establecer que lideró una organización criminal dedicada a la extorsión y al tráfico de estupefacientes en Cimitarra, Santander, durante 2016.

