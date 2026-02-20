Cayó alias 'Medio Labio', señalado de ser el principal lavador de dinero del Clan del Golfo

La detención se logró en medio de la operación 'Pandora', en la que participaron la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo de la Guardia Civil de España y Europol. Según las autoridades, 'Medio Labio' no era un jefe armado, sino el hombre que manejaba las finanzas de la organización.

Lo consideran una ficha clave porque coordinaba el envío de dinero entre organizaciones criminales en Colombia y mafias en Europa como la mafia italiana ’Ndrangheta’, incluida una estructura conocida como 'La Calabresa', la Mocro Maffia de Países Bajos y también carteles mexicanos.

“Hemos sacado de circulación a quien manejaba la caja mayor del Clan del Golfo y que tenía enlaces transnacionales con las estructuras criminales de mayor envergadura pero que mayor daño le causan al mundo, aseguró el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director Investigación Criminal e Interpol.

Las investigaciones indican que habría participado en el envío de grandes cargamentos de droga hacia Europa y que, solo en seis meses, habría movido cerca de 147.000 millones de pesos usando el sistema informal conocido como ‘hawala’, un método que permite transferir dinero sin pasar por el sistema bancario tradicional.



La Fiscalía también señaló que su patrimonio creció de forma injustificada en más de 1.163 millones de pesos.

La fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo Rojas, señaló que estos delincuentes materializaron parte del dinero que movilizaba 'medio labio' a través de otras personas y de algunas empresas adquirían bienes en donde invertían ese dinero. “Otra parte se logra identificar en estos 137.000 millones de los mensajes encriptados, donde aparecen otras terceras personas que son como los beneficiarios de este dinero.” aseguró la fiscal Trujillo.

Alias 'Medio Labio' es primo hermano de alias 'Don Mario', uno de los fundadores del Clan del Golfo. Según las autoridades, comenzó su trayectoria criminal manejando dinero para antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con el tiempo se convirtió en el estratega financiero del Clan del Golfo.

Tras su captura, fue presentado ante un juez, quien legalizó el procedimiento y la Fiscalía le imputó cargos por: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, concierto para delinquir.

Según el comunicado oficial y las autoridades, el procesado no aceptó los cargos y era investigado en España e Italia por presuntos nexos con redes del narcotráfico europeo.

Con esta operación, Colombia refuerza la cooperación internacional para atacar no solo a los cabecillas armados, sino también a quienes manejan el dinero detrás de las estructuras criminales.