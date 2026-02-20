En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Unidad de Búsqueda acumula un déficit histórico de $200.000 millones: directora

Unidad de Búsqueda acumula un déficit histórico de $200.000 millones: directora

La directora general de la UBPD reconoció desde Barranquilla que el primer reto que afronta la entidad es el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional limitada”.

