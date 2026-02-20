Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 20 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|19 febrero 2026
|7632 - 5
|Paisita Día
|18 febrero 2026
|6536 - 2
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad de este chance, que se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios oficiales son:
Esta programación permite a los apostadores conocer los resultados el mismo día y realizar el proceso de verificación de manera oportuna.
El Paisita Día ofrece diversas opciones de apuesta, lo que permite a cada participante elegir según su presupuesto y estrategia:
Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades y montos de premio, dependiendo del nivel de precisión del acierto.
Los ganadores deben acudir a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar los siguientes documentos:
Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
Gracias a sus horarios definidos, modalidades claras y un proceso de pago regulado, el Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos de chance más confiables del país. Cada día, miles de jugadores permanecen atentos al resultado oficial para comprobar si la suerte estuvo de su lado.