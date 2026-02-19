En vivo
Blu Radio  / Nación  / Cayó en Antioquia alias ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Cayó en Antioquia alias ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

El hombre llevaba cerca de 20 años en el crimen y era señalado de manejar extorsiones, narcotráfico y rentas ilegales en Antioquia, Caldas y Tolima

