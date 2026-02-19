Cayó en Antioquia alias ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

En una operación conjunta de Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía fue capturado Carlos Armando Castaño Ortiz, conocido con los alias de ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, señalado cabecilla de zona de la subestructura Gener Morales, perteneciente a la estructura Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo. La operación se realizó en el centro poblado del corregimiento San Miguel, zona rural de Sonsón, Antioquia.

De acuerdo con información de inteligencia, este peligroso cabecilla llevaba cerca de dos décadas delinquiendo y era considerado pieza clave en el sostenimiento financiero del grupo armado. Las autoridades lo señalan de coordinar cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos y redes ilegales, además de participar en narcotráfico, extracción ilícita de combustibles y control de rentas criminales en municipios de Antioquia, Caldas y Tolima. También está vinculado con homicidios selectivos y el manejo de corredores estratégicos en el Magdalena Medio.

El prontuario del capturado incluye pasos por antiguas estructuras criminales y grupos armados, desde su vinculación a las AUC en 2002 hasta su paso por bandas como la Oficina de Envigado y organizaciones regionales, antes de consolidarse dentro del Clan del Golfo. Según el reporte oficial, era hombre de confianza de mandos superiores y tenía injerencia directa en la expansión territorial del grupo.

Durante el operativo le fueron incautados un radio de comunicaciones, un teléfono celular y una camioneta gris con placas de Bogotá. Para las autoridades, su captura representa un golpe a la estructura criminal, al debilitar su línea de mando y frenar la expansión de la red de extorsiones en el corredor del río Magdalena, una zona clave para el tráfico de armas, drogas y dinero ilegal.



El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, mientras se adelantan las audiencias judiciales y se espera ampliación oficial sobre los delitos que le serán imputados. Con este resultado, las autoridades buscan afectar la capacidad financiera y operativa de la organización en el Magdalena Medio, donde el Clan del Golfo mantiene una fuerte disputa por el control territorial.