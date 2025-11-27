Gobernador de Antioquia cuestionó a presidente Petro por nombrar a alias 'Samir' como gestor de paz

El reciente nombramiento de Sadid Darío Rojas Ruiz como gestor de paz fue el detonante para una nueva polémica entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia que ha cuestionado, de manera reiterada, que el hombre conocido como alias 'Samir', integrante del Frente 36 de alas disidencias de alias 'Calarcá', fuera beneficiado como negociador de paz.

Hay que recordar que las investigaciones de las autoridades señalan a alias 'Samir' como uno de los presuntos responsables del atentado en donde fueron asesinados 13 policías en el municipio de Amalfi, situación por la que desde Antioquia han rechazado su designación de gestor de paz cuando no han pasado ni siquiera cuatro meses desde el vil ataque terrorista.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó fuertemente la decisión que tomó el Gobierno nacional e indicó que con estas medidas lo que están asegurando es el crecimiento exponencial de las disidencias de alias 'Calarcá' en el departamento.

"Bueno, le siguen pavimentando al país un camino de sangre y de impunidad. Desde el 23 de julio de 2024, cuando Petro y su fiscal Camargo decidieron convertir a buena parte de la estructura criminal de alias 'Calarcá' como gestores de paz, las disidencias (de las) Farc han crecido en un por ciento", manifestó el mandatario.



Sin embargo, y a pesar del nombramiento de alias 'Samir' como gestor de paz hay que mencionar que hasta ahora se mantiene vigente la recompensa que anunció el Ministerio de Defensa y en donde aparece el nombre de Sadid Darío Rojas Ruiz, por quien se paga hasta 200 millones de pesos por su captura debido a vínculo con las disidencias.

Por último, recordar que alias 'Samir' aparece en la parte superior del organigrama del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en el departamento de Antioquia, siendo una de las cabezas visibles junto a otros nombres que buscan las autoridades como alias 'Chejo' o alias 'Primo Gay', cabecillas de la estructura armada que ha sembrado el terror en el Norte y Nordeste antioqueño.